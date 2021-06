O „capsulă a timpului”, găsită într-un pub din Anglia. Ce era înăuntru - FOTO

Proprietarul unui pub din Somerset, Anglia, a găsit o „capsulă a timpului” ascunsă în pereții clădirii. Toby Brett, cel care deține Holcombe Farmshop and Kitchen, din Radstock, Somerset, a găsit „comoara” în timp ce făcea unele lucrări de renovare.

A fost foarte surprins când a văzut că în pereții clădirii era o cutie misterioasă. Curios, a deschis-o să vadă ce este în interior. A descoperit că aceasta era plină de monede, timbre, o listă de prețuri din 1971, cartonașe de bere, chitanțe ale unor taxe auto și un bilet de parcare de 1 liră pe oră, scrie The Sun. Totodată, „capsulă a timpului” avea în interior și o scrisoare, datată din 13 iulie 1973. Scrisoarea aparținea unui fost proprietar al pub-ului și era adresată viitorului deținător. „Pentru proprietarul actual de la un fost proprietar, cu noroc.”, era menționat în scrisoare.

Potrivit mesajului, fostul proprietar care a lăsat cutia ascunsă în perete, se numea E. Pockson, și făcuse modificări serioase asupra structurii clădirii, în urmă cu cinci decenii. Actualul proprietar, Toby, care deține cârciuma de 11 ani, a descris capsula timpului ca pe o „surpriză plăcută”.

„A fost o descoperire foarte plăcută, există câteva lucruri foarte interesante acolo. A fost destul de amuzant să văd lista de prețuri din 1971 pentru Wadworth Brewery, care este o fabrică de bere pe care o folosim și astăzi. Cu siguranță s-a schimbat puțin de atunci” a spus acesta.

El a luat toate obiectele găsite în capsula timpului și le-a lipit pe un panou. Acesta a fost expus pentru a fi văzut de toată lumea care vizitează pub-ul. Toby renovase clădirea, care datează din anii 1800, astfel încât să nu fie doar un pub de țară, ci să aibă și o fermă de unde să se poată cumpăra produse locale.

„Îmi place că s-a gândit clar că va fi găsită în viitor și cine ar putea fi cel care o va găsi. Este frumos că cineva a avut ideea de a face asta.”, a mărturisit actualul proprietar.

