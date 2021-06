Apariție neașteptată într-o gară din UK. "Dacă aţi pierdut o MAIMUȚĂ, să ştiţi că ea vă aşteaptă în staţie" - FOTO

VEZI ȘI: Păsări flamingo, apariţie inedită în Delta Dunării

O maimuţă de talie mică a fost predată familiei sale adoptive după ce a fost găsită sâmbătă într-o gară feroviară de lângă Glasgow, informează Agerpres, citând DPA. Mai mulţi pasageri i-au alertat pe reprezentanţii unui operator feroviar după ce au văzut o maimuţă de talie mică în gara din Cambuslang, sâmbătă după-amiază.



Compania ScotRail a lansat apoi un apel prin care a cerut ajutorul publicului în vederea găsirii proprietarilor acelei maimuţe, despre care se crede că ar fi o marmosetă. Animalul era speriat. A căutat în gară mâncare și părea foarte flămând.



"Am avut de-a face cu diverse obiecte pierdute de-a lungul anilor, precum telefoane, genţi şi ochelari, dar acum este vorba cu siguranţă despre o premieră. Dacă aţi pierdut o maimuţă, să ştiţi că ea vă aşteaptă în următoarea staţie de după Cambuslang", a anunţat compania ScotRail într-un mesaj publicat pe contul său de Twitter.

UPDATE: It's good news people. This wee fella has been reunited with his family! Here he is one last time eating a tin of fruit. Canny believe he had a tin opener!????^Megan pic.twitter.com/LTXYrT0kG2