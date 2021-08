Revolverul cu care a fost omorât Billy The Kid, vândut la licitație cu peste 6 milioane de dolari / Foto: Pixabay

Revolverul cu care a fost omorât Billy The Kid a fost vândut la licitație cu peste 6 milioane de dolari.

Revolverul din care a fost tras glonţul care i-a fost fatal lui Billy The Kid, un bandit celebru din perioada Vestului Sălbatic american, a fost vândut cu 6,03 milioane de dolari în cadrul unei licitaţii organizate la Los Angeles, unde a stabilit un nou record de preţ pentru o armă de foc, informează Agerpres, citând AFP.

Cui a aparținut revolverul





Cu un preţ de vânzare estimat iniţial între 2 milioane şi 3 milioane de dolari, acel revolver - un model Colt - i-a aparţinut şerifului Pat Garrett, care l-a urmărit pe celebrul bandit american şi l-a ucis în data de 14 iulie 1881, în New Mexico, au precizat reprezentanţii casei de licitaţii Bonhams. Billy The Kid a murit după ce a fost împuşcat cu un glonţ în zona toracelui, la vârsta de 21 de ani.



Această armă "este un vestigiu ale uneia dintre cele mai legendare poveşti din Far West", au spus organizatorii licitaţiei, potrivit cărora revolverul se află încă "într-o stare foarte bună" de conservare.

Cine a fost Billy The Kid





Billy The Kid, născut Henry McCarty, dar cunoscut şi sub numele de William Bonney, a fost unul dintre bandiţii legendari din Vestul Sălbatic, a cărui viaţă de fugar a inspirat mai multe filme produse la Hollywood. Billy the Kid a omorât opt oameni până în momentul în care a fost împușcat și ucis la vârsta de 21 de ani. O altă personalitate a Vestului Sălbatic, şeriful Pat Garrett, a apărut în numeroase producţii cinematografice şi de televiziune.



Înaintea licitaţiei de vineri, recordul de preţ pentru o armă de foc era de 1,98 milioane de dolari şi fusese stabilit de o pereche de pistoale din secolul al XVIII-lea, oferite de marchizul de Lafayette generalului George Washington în timpul Revoluţiei americane.

