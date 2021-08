Un exemplar sigilat al jocului Super Mario Bros. s-a vândut cu 2 mil. dolari

Un colecționar anonim a plătit 2 milioane dolari pentru un joc Super Mario Bros. nedesfăcut vreodată, transmite The Verge. Prețul jocului din 1985 a depășit recordul de acum mai puțin de 30 de zile, când un exemplar sigilat al jocului Super Mario 64 a fost vândut cu 1,56 milioane dolari.

În ultimul an, recordul pentru cel mai scump joc video din istorie a fost doborât de mai multe ori. În iulie 2020, un exemplar al Super Mario Bros. s-a vândut cu 114.000 dolari la o licitație, iar la 4 luni distanță o altă copie a jocului a costat 156.000 dolari. În aprilie 2021, un alt exemplar al Super Mario Bros. s-a vândut cu 660.000 dolari, iar în iulie un joc The Legend of Zelda a costat 870.000 dolari.

O metodă diferită de vânzare

În timp ce celelalte recorduri au fost stabilite prin vânzări la licitație, de această dată achiziția a fost stabilită prin firma Rally. Compania cumpără jocuri video și alte obiecte de colecție cum ar fi benzile desenate și le transformă în mici afaceri. Oamenii pot cumpăra acțiunile acestor afaceri, ca un fel de investiții. Dacă cineva vine cu o ofertă pentru a cumpăra un obiect de colecție, investitorii votează dacă să-l vândă sau nu. Rally a cumpărat jocul cu pricina pentru 140.000 dolari în luna aprilie a anului trecut, iar investitorii au aprobat să-l vândă cu două milioane dolari.

Jocurile video pot ajuta la identificarea mai bună a naturii și animalelor

Cercetătorii sunt de părere că jucătorii unui popular joc video au învățat cum să identifice animale sălbatice reale și să le prezică comportamentul. Conform BBC, este vorba despre jocul Red Dead Redemption 2 (RDR2) creat de Rockstar Games care conține simularea a peste 200 de specii animale, între care multe păsări și căprioare.

În medie, jucătorii Red Dead Redemption 2 au reușit să identifice 10 din 15 animale în timpul unui chestionar, cu trei animale mai mult decât cei care nu joacă acest titlu, au spus cercetătorii Universității din Exeter. Oamenii de știință sunt de părere că vorbim despre gaming ca despre „o forță a comunicării”. Citește restul aici: Jocul Red Dead Redemption 2 i-a învățat pe tineri mai multe despre animale.