Report de peste 5,81 milioane de euro la Joker

Reportul la categoria I a jocului Joker depăşeşte 28,6 milioane lei (peste 5,81 milioane de euro), în cadrul extragerilor loto de joi, 10 iunie, informează Loteria Română, transmite Agerpres.



La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de aproximativ 878.000 de lei (peste 178.000 de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat de peste 1,65 milioane lei (aproximativ 335.600 de euro).

Tragerea Noroc Plus





La tragerea Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report de peste 31.300 de lei.



Potrivit sursei citate, la Loto 5/40 reportul depăşeşte suma de 162.700 de lei (peste 33.000 de euro), iar la categoria a II-a de de aproximativ 25.000 de lei. La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de 115.000 de lei (peste 23.400 de euro).

Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de duminică, 6 iunie, 2021





La tragerea Joker de duminică, 6 iunie, s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 381.600,70 lei. Biletul norocos a fost jucat jucat la o agenţie din Bucureşti, sectorul 5, pe bilet s-au jucat în total 10 variante la Joker şi 1 variantă la Noroc Plus. Pe lângă premiul de categoria a II-a, posesorul biletului norocos a obţinut şi un câştig de categoria a IV-a şi două câştiguri de categoria a VI-a, în total 383.682,85 lei.



Joi, 10 iunie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 6 iunie, Loteria Română a acordat peste 25.000 de câştiguri în valoare totală de peste 1,88 de milioane de lei.

Numerele extrase, duminică, 6 iunie, 2021

Loto 6/49

21 36 2 28 6 34

Loto 5/40

21 4 34 6 27 13

Joker

45 38 40 8 32 + 10

Noroc

9 2 5 9 3 8 1

Super noroc

9 9 3 4 8 0

Noroc plus

0 9 6 2 8 5

Marele premiu la Loto 6/49 din 3 iunie, câştigat la Blaj

Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de peste 2,9 milioane de euro, a fost câştigat pe 3 iunie, iar biletul norocos a fost jucat în Blaj, judeţul Alba, şi a costat 5,50 lei.

"La tragerea Loto 6/49 din 3 iunie 2021, s-a câştigat premiul de categoria I, în valoare de 14.307.599,36 lei (peste 2,9 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat la agenţia 01-007, din Blaj, judeţul Alba, şi a fost completat cu o variantă simplă la Loto 6/49, preţul biletului fiind de doar 5,50 lei. Acesta este al doilea câştig de categoria I obţinut în acest an la Loto 6/49.", se spune într-un comunicat al Loteriei.

