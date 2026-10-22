Este zahărul un drog? Ce se întâmplă în creier când mănânci dulciuri: Explicația unui medic

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Dr. Jose Maria Felices a spus ce se întâmplă în creier când mănânci zahăr și cum se diferențiază efectele sale de cele ale drogurilor, dar și ce riscă cei care consumă zahăr în mod excesiv.

Într-un videoclip postat pe contul de Instagram, dr. Jose Maria Felices a spus dacă zahărul poate provoca o senzație de plăcere asemănătoare celei produse de droguri și de ce activarea sistemului de recompensă al creierului nu înseamnă automat că zahărul poate fi considerat un drog.

Potrivit medicului, consumul de zahăr și drogurile activează sistemul de recompensă al creierului, dar intensitatea efectului diferă. Râsul și zahărul oferă o recompensă mai mică, iar drogurile provoacă una mai puternică.

„De fiecare dată când faci ceva care îți place, creierul îți oferă o recompensă care provoacă plăcere. Acest sistem poate fi activat de multe lucruri diferite. Râsul, drogurile, zahărul... Toate oferă această recompensă. Diferența constă în intensitatea ei. Râsul și consumul de zahăr oferă o recompensă mică, în timp ce drogurile oferă una uriașă. Nici pe departe nu se află pe același plan”, a spus medicul.

Zahărul nu este considerat un drog

Cu toate că zahărul activează sistemul de recompensă al creierului, asta nu înseamnă că provoacă dependență sau că poate fi echivalat cu un drog.

Potrivit medicului, dacă mâine vei renunța la cofeină, acest lucru îți va provoca simptome fizice de sevraj, cum sunt durerile de cap, pe când renunțarea la zahăr poate duce la pofte, dar fără simptome fizice.

„O diferență semnificativă între zahăr și droguri este sevrajul fizic. Dacă ai renunța brusc la cofeină, corpul tău ar intra în alertă. Te-ar durea capul, te-ai simți ciudat, iar acesta este sevrajul. Dacă renunți la zahăr, vei avea pofte, dar nu vei avea simptome fizice”, a mai spus medicul.

Consumul excesiv de zahăr afectează sănătatea

Chiar dacă zahărul nu este considerat un drog, consumul excesiv afectează sănătatea, motiv pentru care dr. Jose Felices atrage atenția asupra legăturii dintre consumul ridicat de zahăr și anumite probleme de sănătate: diabet, obezitate, hipertensiune, cancer și chiar riscul de deces.

„Doar pentru că nu este un drog, nu înseamnă că este inofensiv. Știm deja ce se poate întâmpla în cazul consumului excesiv, iar studiile arată legături cu diabetul, obezitatea, hipertensiunea, cancerul și riscul de deces”, a spus medicul.

Dr. Jose Maria Felices a spus că există o diferență între zaharurile prezente în mod natural în alimente și cele adăugate în timpul procesării sau preparării acestora, iar problema nu e zahărul din fructe, ci cantitatea mare de zahăr adăugat.

„Nu zahărul din fructe e problema. Problema e cantitatea uriașă de zahăr adăugat pe care o consumăm fără măcar să ne dăm seama”, a spus medicul în videoclipul postat pe contul său de Instagram.