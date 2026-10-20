Sneakers Nike pentru bărbați: ghidul de stil care transformă orice ținută

Incaltaminte Nike Barbati

Adidasii Nike pentru bărbați nu mai sunt rezervați exclusiv antrenamentelor sau ținutelor sport. Modele precum Air Force 1, Air Max, Dunk Low, Cortez, Blazer și Killshot 2 au devenit elemente importante în garderoba urbană, fiind purtate cu blugi, pantaloni chino, articole streetwear și chiar costume cu o croială relaxată.

Popularitatea lor se explică prin combinația dintre confort, design și versatilitate. O pereche potrivită de adidasi Nike de la Fashion Days poate completa discret o ținută sau poate deveni punctul ei central. Totul depinde de modelul ales, de culori și de felul în care echilibrezi restul hainelor.

Cum alegi modelul potrivit

Primul pas este să te gândești la stilul pe care îl porți cel mai des. Dacă ai nevoie de o pereche pentru ținute de zi cu zi, modelele clasice, în alb, negru, gri sau bleumarin, sunt cele mai ușor de asortat.

Nike Air Force 1 este una dintre cele mai versatile alegeri. Designul său simplu funcționează atât cu blugi și tricouri, cât și cu pantaloni cargo, hanorace sau jachete bomber. Varianta albă oferă un aspect curat și poate lumina o ținută în culori închise.

Nike Cortez este potrivit pentru bărbații care preferă un stil retro. Silueta sa subțire arată bine cu blugi drepți, pantaloni cu croială relaxată și tricouri simple. Modelul poate fi purtat și cu o cămașă casual, mai ales dacă vrei să obții un outfit inspirat de moda anilor ’70.

Pentru o ținută streetwear, Nike Dunk Low și Nike Blazer sunt alegeri foarte bune. Dunk Low atrage atenția prin combinațiile de culori și poate deveni piesa principală a outfitului. Blazer are o formă mai înaltă și adaugă un aer sportiv, dar structurat.

Nike Air Max este recomandat celor care preferă un look mai dinamic. Talpa mai voluminoasă și detaliile tehnice se potrivesc cu pantaloni cargo, joggeri, denim larg sau articole inspirate din moda sport. Dacă alegi un model cu design complex, păstrează restul ținutei cât mai simplu.

În schimb, Nike Killshot 2 este o opțiune excelentă pentru stilul smart-casual. Profilul low-top, inserțiile de suede și talpa gumată creează un aspect retro, dar discret. Modelul poate fi purtat cu blugi, pantaloni chino, cămașă Oxford sau sacou lejer. Men’s Health îl include printre opțiunile de sneakers albi potrivite atât pentru ținute casual, cât și pentru combinații mai profesioniste.

Cum asortezi adidasii Nike

Sneakers Nike cu blugi

Blugii și adidasii Nike formează una dintre cele mai ușor de purtat combinații. Pentru un look clasic, poartă o pereche de Air Force 1 albi cu blugi albaștri și un tricou simplu. Poți adăuga o jachetă din denim, o geacă bomber sau o cămașă purtată descheiată.

Dacă preferi o ținută mai întunecată, combină sneakers negri cu blugi negri sau gri. Rezultatul este mai modern și mai urban, mai ales dacă adaugi un hanorac simplu sau o geacă din piele.

Croiala blugilor este importantă. Modelele slim pot fi purtate cu sneakers cu profil redus, precum Killshot 2 sau Cortez. Blugii drepți și relaxed fit se potrivesc mai bine cu Air Force 1, Dunk Low sau Air Max.

Evită ca pantalonii să fie atât de lungi încât să acopere complet încălțămintea. O mică zonă vizibilă în jurul gleznei ajută la evidențierea siluetei sneakerșilor și face ținuta să pară mai echilibrată.

Sneakers Nike cu pantaloni chino

Pantalonii chino oferă o bază excelentă pentru un outfit smart-casual. Alege un model Nike cu o formă simplă, precum Killshot 2, Cortez, Air Force 1 sau Blazer.

Pentru o ținută de zi, poartă pantaloni chino bej cu sneakers albi și un tricou polo. Dacă vrei un o tinuta mai eleganta, înlocuiește tricoul cu o cămașă Oxford și adaugă un pulover subțire sau un sacou nestructurat.

Pantalonii chino bleumarin merg bine cu sneakers albi, gri sau în nuanțe de maro. În cazul pantalonilor verzi sau bej, modelele cu detalii bleumarin, crem sau gumă naturală pot crea o legătură vizuală plăcută.

Acest tip de combinație este potrivit pentru birouri cu dress code relaxat, ieșiri în oraș, călătorii sau evenimente de zi. Rezultatul este mai îngrijit decât o ținută alcătuită din blugi și hanorac, dar rămâne confortabil și modern.

Sneakers Nike cu pantaloni cargo și joggeri

Pantalonii cargo și joggerii se potrivesc cu modelele Nike inspirate din zona sport și streetwear. Air Max, Dunk Low, Air Force 1 și unele modele de running pot completa acest tip de outfit.

Cu pantaloni cargo negri sau verzi, poți purta sneakers albi pentru contrast. Dacă pantalonii au o croială largă și buzunare vizibile, o pereche cu talpă mai solidă va păstra proporțiile ținutei.

Joggerii pot fi combinați cu un hanorac, un tricou oversized și o geacă sport. Pentru a evita un aspect prea neglijent, alege haine în culori apropiate și adaugă o piesă cu structură, precum o jachetă bomber sau o geacă tehnică.

Se pot purta sneakers Nike cu un costum?

Da, sneakersii Nike pot fi purtați cu un costum, dar alegerea pieselor trebuie făcută cu atenție. Se recomanda recomandă modelele simple, albe sau negre, atunci când vrei să combini încălțămintea sport cu o ținută inspirată din garderoba formală.

Alege un costum cu o croială modernă și relaxată. Modelele foarte rigide, cu pantaloni largi și sacou tradițional, pot intra în conflict cu sneakersii. În schimb, un costum cu pantaloni ușor conici și sacou nestructurat oferă un rezultat mai natural.

Nike Air Force 1 albi pot fi purtați cu un costum bleumarin, gri sau bej. Pentru o ținută de seară, sneakersii negri pot crea un aspect mai discret. Killshot 2 este potrivit dacă vrei o combinație mai rafinată, cu influențe retro.

Cămașa nu este singura opțiune. Poți purta un tricou alb, crem sau gri sub sacou, mai ales la evenimente informale. Dacă alegi adidasi colorați, păstrează restul outfitului în nuanțe neutre pentru ca încălțămintea să rămână accentul principal.

Această combinație nu este recomandată pentru ocazii strict formale, interviuri sau evenimente care impun un dress code elegant. Este potrivită, în schimb, pentru ieșiri, petreceri, evenimente creative și ținute business-casual.

Culorile care se asortează cel mai ușor

Adidasii albi sunt probabil cea mai versatilă alegere. Aceștia pot fi purtați cu blugi albaștri, pantaloni negri, chino bej, pantaloni scurți și costume casual. Totuși, au nevoie de întreținere regulată pentru a-și păstra aspectul îngrijit.

Modelele negre sunt potrivite pentru ținute urbane, monocrome sau de seară. Se combină ușor cu pantaloni negri, gri, denim închis și haine din piele.

Sneakersii gri sau bleumarin sunt o alternativă discretă la modelele albe. Se potrivesc cu denim, pantaloni chino și articole sport, fără să atragă la fel de mult atenția.

Modelele multicolore pot transforma o ținută simplă. Dacă alegi o pereche cu accente roșii, verzi sau albastre, repetă discret una dintre aceste culori în tricou, șapcă sau jachetă. Nu este necesar ca toate hainele să aibă aceeași nuanță.

Reguli simple pentru un outfit reușit

Înainte de a cumpăra sau purta o pereche de sneakers Nike, ține cont de câteva reguli practice:

Alege modelul în funcție de hainele pe care le porți deja.

Folosește culori neutre dacă vrei o pereche versatilă.

Lasă sneakersii colorați să fie accentul principal al ținutei.

Potrivește volumul sneakerșilor cu croiala pantalonilor.

Păstrează încălțămintea curată, mai ales în ținutele smart-casual.

Evită combinarea mai multor piese foarte voluminoase.

Alege șosete potrivite cu lungimea pantalonilor și stilul outfitului.

Nu purta un model sportiv de running la o ținută formală.

Adidasii Nike pentru bărbați oferă numeroase posibilități de styling, de la ținute casual cu blugi până la combinații smart-casual cu pantaloni chino sau sacouri. Modelele clasice, precum Air Force 1, Cortez, Blazer, Dunk Low, Air Max și Killshot 2, pot completa garderobe foarte diferite.

Pentru cea mai mare versatilitate, alege un model în alb, negru, gri sau bleumarin. Dacă vrei ca încălțămintea să iasă în evidență, optează pentru o combinație de culori mai îndrăzneață și păstrează restul ținutei simplu.

Cea mai bună pereche este cea care se potrivește atât stilului personal, cât și modului în care îți folosești garderoba. Descoperă modelele disponibile de sneakers Nike pentru bărbați pe Fashion Days și alege varianta care îți completează cel mai bine ținutele de zi cu zi.