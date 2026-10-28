Un cazinou online poate arăta perfect și totuși să nu fie autorizat.

Cazinoul pare legal, dar... Detaliul care te poate costa 10.000 de lei

Un site arată impecabil, are promoții bune, e in romana si are si o siglă cunoscută. Pare în regulă, nu? Nu neapărat. Iar în România, dacă participi la jocuri de noroc online pe o platformă neautorizată, riști o amendă serioasă. Există însă câteva lucruri simple pe care le poți verifica înainte să îți faci cont.

Un site frumos nu primește automat și licență

O pagină poate avea grafică spectaculoasă, sute de jocuri și un buton mare pe care scrie „Înregistrează-te”. Asta nu înseamnă că are și dreptul să ofere jocuri de noroc în România. Dacă ar fi atât de simplu, ar fi suficient să angajezi un designer bun ca să deschizi un cazinou. Dacă un site se deschide fără probleme, afișează prețuri în lei sau îți vorbește în română, nu înseamnă că este autorizat. Internetul nu verifică licența pentru tine.

Iar legea da vina nu doar pe operatorul neautorizat, ci si pe utilizatorii care le cad in plasa: potrivit articolului 22 din OUG nr. 77/2009, participarea persoanelor aflate în România la jocuri de noroc online neautorizate de ONJN se sancționează cu amendă între 5.000 și 10.000 de lei. Vorbim despre participarea efectivă la joc, nu despre simplul fapt că ai deschis o pagină ca să te uiți la ea.

1. Uită-te cine se află în spatele site-ului

În partea de jos a paginii ar trebui să găsești numele companiei care administrează platforma, informațiile despre licență și perioada în care aceasta este valabilă. Nu te opri la logo: numele cazinoului și numele firmei pot fi complet diferite.

De exemplu, in dreptul site-ului Princess Casino apare numele Crowd Entertainment Limited, compania care operează platforma, precum și licența ONJN nr. L1213823W001269, valabilă între 1 martie 2021 și 28 februarie 2031.

2. Verifică informațiile direct la ONJN

Nu lua de bun un număr de licență doar pentru că este scris pe site. Intră separat pe site-ul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și caută evidențele operatorilor licențiați. Compară denumirea companiei, perioada de valabilitate și adresele de internet autorizate. Dacă ceva nu se potrivește, nu trece mai departe presupunând că este doar o greșeală de redactare.

Gândește-te la asta ca la verificarea unui bilet de avion. Faptul că ai primit pe e-mail un document care arată oficial nu înseamnă că rezervarea există. O verifici la sursă.

3. Verifică fiecare literă din adresa site-ului

Aici lucrurile devin mai interesante. Uneori problema nu este un cazinou necunoscut, ci o pagină care se dă drept unul foarte cunoscut. Are aceleași culori, un logo aproape identic și oferte care par familiare. Diferența poate sta într-o singură literă din adresa web.

Potrivit informațiilor furnizate de Crowd Entertainment Limited, au fost identificate peste zece site-uri care imita identitatea Princess Casino. Tocmai de aceea, chiar dacă recunoști numele sau designul, verifică atent că ai ajuns pe adresa oficială, princesscasino.ro, și nu pe o copie.

Avertismentele despre astfel de site-uri sunt la tot pasul. Și organizația pentru protecția consumatorilor InfoCons atrage atenția că paginile false pot copia aproape perfect aspectul unor operatori cunoscuți. Cel mai sigur este să deschizi tu site-ul oficial, nu să pornești de la un link primit printr-un mesaj.

Ce ar trebui să-ți dea de gândit?

Un mesaj care te grăbește să depui bani, promisiuni de câștig garantat, lipsa informațiilor despre companie sau imposibilitatea de a găsi regulile jocurilor sunt semnale de alarmă. Dar nici o pagină care arată profesionist nu este, prin asta, automat legală.

Regula cea mai simplă: verifică firma, licența și adresa exactă a site-ului. Îți ia câteva minute și poate evita probleme mult mai costisitoare decât orice ofertă pe care ai văzut-o în reclamă.