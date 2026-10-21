Cele mai gustoase gogoși din Delta Dunării. DC News a aflat rețeta secretă: Musafirii pleacă mereu foarte încântați / video

Foto: Cristina Ionescu

Din articol Am aflat rețeta celor mai gustoase gogoși din Delta Dunării

În inima Deltei Dunării, Marianti Antoanela Conțolencu și soțul ei îi întâmpină pe turiști cu preparate tradiționale din pește și gogoși de casă care se topesc în gură. La Casa Stejarului Îngenuncheat din localitatea tulceană Caraorman, am descoperit povestea punctului gastronomic local și rețeta gogoșilor de post, dezvăluită chiar de gazdă.

Industria punctelor gastronomice locale (PGL) este într-un continuu avânt în Delta Dunării, datorită produselor unice în țară cu care regiunea se poate mândri și din care se prepară cele mai gustoase delicatese. Dacă în trecut am vorbit despre punctul gastronomic local (PGL) „La Lucica“, de la Mila 23, unde cumnata fostului mare sportiv Ivan Patzaichin își așteaptă musafirii cu preparate din pește, acum am poposit în partea de sud a Deltei, la Caraorman, unde am mâncat cele mai gustoase gogoși din Delta Dunării.

La „Casa Stejarului Îngenuncheat“ din localitatea Caraorman, Marianti Antoanela Conțolencu și soțul ei, Claudiu Cristian Conțolencu, își așteaptă musafirii cu preparate inedite din pește și cu gogoși care se topesc de-a dreptul în gură. De asemenea, familia organizează și tururi în pădurea Caraorman, unde turiștii pot vedea celebrii stejari seculari din Delta Dunării.

Am discutat cu Marianti Antoanela Conțolencu despre meniul pe care îl oferă turiștilor care calcă pragul „Casei Stejarului Îngenuncheat“ din Caraorman.

„Am înființat acest punct gastronomic local în urmă cu opt ani, împreună cu soțul meu care este pescar. Împreună avem o fetiță de cinci ani. Noi ne întâmpinăm musafirii cu storceag de somn, o rețetă adaptată la somnul sălbatic de Dunăre. La felul doi îi servim pe musafiri cu pește prăjit, somn sau crap, iar la desert cu faimoasele gogoși, făcute cu lingura, rețeta fiind preluată de la mama mea. Opțional, putem servi și icre, bineînțeles cu un vin rece. Totul este făcut cu produse locale.

Meniul acesta, cu storceag, pește prăjit și gogoși costă 90 de lei de persoană. Ne gândim ca de la anul să facem 100 de lei, fiindcă prețurile s-au scumpit la absolut toate ingredientele“, a precizat, pentru DC News, Marianti Antoanela Conțolencu.

Am aflat rețeta celor mai gustoase gogoși din Delta Dunării

După mai multe insistențe, Marianti Antoanela Conțolencu ne-a dezvăluit și rețeta secretă a faimoaselor gogoși, însă suntem convinși că, deși va fi aplicată și de alte gospodine, gogoșile cele mai gustoase tot la „Casa Stejarului Îngenuncheat“ vor fi mâncate, mai ales după un circuit prin Pădurea Caraorman.

„În primul rând, punem suflet! Acesta ar fi unul dintre secrete! Plus că ne place ceea ce facem! Rețeta este una simplă. Sunt niște gogoși chiar de post, făcute cu un aluat foarte moale. La un kilogram de făină se adaugă un praf de sare și se amestecă bine pentru a nu se întâlni cu drojdia. Pentru un kilogram de făină avem nevoie de 900 ml. de apă călduță. Separat, dizolvăm drojdie uscată cu trei linguri de zahăr și cu puțină apă din cei 900 ml.

Apoi amestecăm cu un tel și facem un aluat destul de moale, ca o cremă. Se lasă la dospit aproximativ o oră, după care prăjim într-o baie foarte înaltă de ulei. Eu folosesc patru litri de ulei, foarte bine încins. Se ia cu lingura, care de fiecare dată trebuie înmuiată în apă, ca să nu se lipească aluatul.

Este o rețetă foarte simplă, dar cu care nu am dat greș niciodată. Musafirii pleacă mereu foarte încântați și chiar ne cer și la pachet“, a precizat Marianti Antoanela Conțolencu.