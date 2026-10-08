Banana Bread, rețeta. Cum se prepară, ingrediente

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Banana Bread este o prăjitură delicioasă și foarte ușor de preparat. Așa că ia o foaie de hârtie, un pix și noateaz-o!

Ingrediente pentru Banana Bread

150 g unt

250 g zahăr brun

2 ouă

3 banane + 1 pentru decor

esență de vanilie

300 g făină

1 praf de copt

100 ml lapte

100 g fulgi de ciocolată

fulgi de migdale (opțional)

Cum se prepară Banana Bread

Preîncălzește cuptorul la temperatura de 175°C și pregătește o formă pentru chec, fie prin ungere cu unt, fie așezând în ea hârtie de copt, potrivit bucataras.ro. Folosește o furculiță pentru a zdrobi bine cele 3 banane coapte, până când obții o textură fină și omogenă.

Într-un vas încăpător, mixează untul adus la temperatura camerei împreună cu zahărul și un praf de sare până când compoziția devine cremoasă și aerată. Încorporează apoi cele 2 ouă și esența de vanilie.

Adaugă piureul de banane în această compoziție, urmat de făină, praful de copt și lapte. Amestecă bine totul până la omogenizare, iar la final adaugă fulgii de ciocolată, distribuindu-i uniform în aluat.

Răstoarnă compoziția obținută în tava pregătită dinainte, decorează deasupra cu o banană tăiată în două pe lungime și presară fulgii de migdale. Introdu tava în cuptor pentru 50-60 de minute. Prăjitura este gata atunci când o scobitoare introdusă în centrul ei iese curată, fără urme de aluat umed.

După ce oprești cuptorul, lasă bana bread să se liniștească în tavă timp de 10 minute, după care scoate-l și așază-l pe un grătar metalic până când se răcește complet.

Trucuri pentru un succes garantat

Folosește o furculiță sau un zdrobitor de cartofi până când obții un piure fin. Dacă rămân bucăți mari de banană, acestea vor crea zone umede și grele în aluat, iar checul se poate lăsa la coacere.

Dacă rețeta îți permite, înlocuiește jumătate din cantitatea de zahăr alb cu zahăr brun. Acesta conține melasă, care oferă o aromă intensă de caramel și menține checul extrem de umed.

În primele 30-35 de minute, nu deschide deloc ușa cuptorului. Schimbarea bruscă de temperatură va opri creșterea aluatului, iar banana bread se va lăsa în mijloc.

Bananele sunt acide, așa că ai nevoie de bicarbonat de sodiu (nu doar de praf de copt) pentru a neutraliza aciditatea și a ajuta aluatul greu să crească pufos.

Dacă o rețetă cere „3 banane”, dar ale tale sunt uriașe, vei pune prea mult lichid în aluat. Dacă ai un cântar, ideal este să folosești în jur de 300-350g de piure de banane pentru o tavă clasică de chec.