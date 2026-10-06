Rețeta de murături asortate. Cum se pun la borcan

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Dacă ești fan murături în saramură, această rețeta înseamnă că este pe gustul tău. Notează îngredientele necesare și modul de preparare pentru un rezultat delicios.

Ingrediente pentru rețeta de murături asortate

gogonele

țelină (rădăcină și frunze)

morcovi

conopidă

varză roșie

ardei corn

ardei iuți

usturoi

hrean

10 litri de apă

500 g de sare sare

250 de ml de oțet

Cum se pun la borcan murăturile asortate

Spălați bine toate legumele. Tăiați morcovii în rondele, țelina în felii, iar conopida desfaceți-o în buchețele. Așezați legumele în borcane, alternându-le cu bucăți de varză roșie, căței de usturoi, bucăți de hrean, ardei iuți, ardei corn și frunze de țelină.

Pentru saramură, puneți apa la fiert împreună cu sarea și lăsați-o să clocotească timp de 10 minute, scrie bucataras.ro. Luați oala de pe foc, adăugați oțetul și amestecați bine. Turnați saramura fierbinte în borcane, peste legume, apoi închideți-le etanș.

Sfaturi pentru ca murăturile asortate să iasă crocante și să reziste toată iarna

Folosiți exclusiv sare grunjoasă, neiodată, specială pentru murături. Sarea fină de masă sau cea iodată înmoaie legumele și tulbură saramura.

Spălați bine borcanele și capacele cu apă caldă și detergent, apoi sterilizați-le în cuptor (la 100-105°C) timp de 10-15 minute înainte de a pune legumele în ele.

Puneți fâșii lungi de hrean pe marginile borcanului și deasupra. Hreanul este ingredientul secret care menține legumele tari și crocante.

Când turnați saramura fierbinte, așezați borcanele pe o tavă metalică sau puneți lame de cuțit din inox sub ele pentru a absorbi șocul termic.

Presați bine legumele în borcan ca să nu rămână goluri mari de aer, dar lăsați un spațiu de 2-3 centimetri la gură pentru ca saramura să le acopere complet.

Păstrați borcanele într-un loc răcoros (cămară sau beci), ferit de razele directe ale soarelui și de îngheț.

Rețetă de gogoșari în oțet

Dacă totuși optezi pentru murăturile în oțet, avem pentru tine o rețetă de gogoșari crocanți pentru iarnă.

Ingrediente

4 kg gogoşari, spălaţi şi curăţaţi de seminţe

2 litri apă

1 litru oţet

3 linguri sare pentru murături

3 linguri miere sau zahăr

3-4 cepe

1 căpăţâna de usturoi

10- 12 foi de dafin

30 g boabe de muştar

30 g boabe de piper negru

câteva rădăcini de hrean

8- 10 borcane de 800 ml cu capac filetat

Cum se pun gogoșarii la borcan

Pune la fiert apa, oţetul, sarea, mierea, 5 foi de dafin, 15 boabe de piper. Taie gogoşarii în jumătăţi. Pune gogoşarii în tranșe în amestecul cu oţet. Lasă fiecare tranșă să fiarbă 1 minut pentru ca gogoşarii să se înmoaie puţin, potrivit bucataras.ro. Scoate-i într-un castron.

Pune în fiecare borcan câte o bucată de hrean, 1 linguriţă de boabe muştar, 1 foaie de dafin, câteva boabe de piper, 1-2 căţei de usturoi şi puţină ceapă. Umple borcanele cu gogoşari, apăsând ca să intre cât mai mulţi. Toarnă peste ei zeamă de oţet călduţă, ca să umple borcanele. Închide-le cu capace.

Borcanele se păstrează în cămară 2-3 luni înainte de a fi consumate.