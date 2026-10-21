Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Lifestyle Retete Zacuscă de vinete, de fasole sau de ciuperci: 6 rețete pentru cămară

Zacuscă de vinete, de fasole sau de ciuperci: 6 rețete pentru cămară

Autor: Editor Team
Borcane goale pregătite pentru conservare
Borcane goale pregătite pentru conservare/foto shutterstock.com

Zacusca este una dintre cele mai gustoase modalități de a păstra aromele legumelor de sezon pentru lunile reci. O poți servi la micul dejun, la o gustare sau atunci când vrei să pregătești rapid ceva de mâncare. De la varianta clasică, cu vinete și ardei copți, până la zacusca de fasole sau cea de ciuperci, fiecare rețetă are gustul și textura sa.

Mai jos găsești șase variante pe care le poți pregăti pentru cămară, cu ingrediente măsurate și pași simpli. Pentru rezultate cât mai bune, alege legume proaspete și bine coapte, pregătește borcanele din timp și respectă etapele de fierbere și conservare recomandate.

Înainte să începi: ingrediente, ustensile și reguli de bază

Alege vinete ferme, ardei cărnoși și ceapă uscată, fără zone moi sau deteriorate. Roșiile pasate ori sucul de roșii trebuie să aibă un gust echilibrat și să nu conțină cantități mari de zahăr adăugat.

Pregătește din timp:

  • o cratiță cu fund gros;
  • tăvi pentru copt;
  • lingură de lemn sau spatulă rezistentă;
  • borcane de 350-400 g și capace noi;
  • clește pentru manevrarea borcanelor fierbinți.

Coace vinetele și ardeii până când coaja se înnegrește ușor. Acoperă ardeii copți timp de 10 minute, apoi curăță-i mai ușor. Lasă legumele la scurs cel puțin 30 de minute, fiindcă excesul de apă prelungește fierberea și poate face zacusca prea lichidă.

Cum pregătești borcanele pentru cămară?

  • Spală borcanele și capacele cu apă fierbinte și detergent, apoi clătește-le foarte bine.
  • Sterilizează borcanele 10-15 minute în cuptor sau în apă fierbinte.
  • Pune zacusca fierbinte în borcane, lăsând aproximativ un centimetru liber sub capac.
  • Închide capacele ferm și pasteurizează borcanele conform metodei potrivite pentru rețeta aleasă.
  • Lasă-le să se răcească lent, acoperite cu un prosop gros, apoi etichetează-le cu sortimentul și data.

Depozitează conservele într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină. Nu consuma zacusca dacă observi un capac bombat, scurgeri, spumă, mucegai sau un miros neobișnuit după deschiderea borcanului.

1. Zacuscă clasică de vinete și ardei copți

Porții: 6 borcane de 400 g
Timp de preparare: 2 ore și 30 de minute
Dificultate: ușoară

Ingrediente

Mod de preparare

Dacă vrei să pregătești o cantitate mai mare pentru cămară, poți consulta rețeta de zacuscă de vinete 10 kg, unde găsești proporțiile potrivite pentru o tură generoasă de conserve.

2. Zacuscă de vinete picantă, cu ardei iute și boia afumată

Porții: 4 borcane de 400 g
Timp de preparare: 2 ore
Dificultate: ușoară

Ingrediente

  • 2 kg vinete;
  • 1,5 kg ardei kapia;
  • 700 g ceapă;
  • 500 ml suc de roșii;
  • 250 ml ulei;
  • 2 ardei iuți;
  • 1 linguriță boia afumată;
  • 3 căței de usturoi;
  • sare și piper.

Mod de preparare

Adaugă boiaua afumată spre final, astfel încât aroma sa să rămână bine conturată. Dacă zacusca ți se pare prea iute, o poți echilibra cu puțin suc de roșii fierbinte.

3. Zacuscă de fasole boabe cu ardei copți

Porții: 6 borcane de 400 g
Timp de preparare: 3 ore, plus timpul de înmuiere a fasolei
Dificultate: medie

Ingrediente

  • 1 kg fasole boabe;
  • 1,5 kg ardei kapia copți;
  • 1 kg ceapă;
  • 2 morcovi;
  • 800 ml suc de roșii;
  • 300 ml ulei;
  • 2 foi de dafin;
  • sare, piper și cimbru uscat.

Mod de preparare

  1. Pune fasolea în apă rece și las-o la înmuiat peste noapte.
  2. A doua zi, fierbe fasolea în două sau trei ape, până când boabele devin fragede.
  3. Călește ceapa tocată și morcovul ras în ulei, la foc mic.
  4. Adaugă ardeii copți și tocați, sucul de roșii și condimentele.
  5. Zdrobește cu furculița aproximativ jumătate din cantitatea de fasole și adaug-o în cratiță împreună cu boabele rămase întregi.
  6. Fierbe zacusca încă 30-40 de minute și amestecă frecvent.

Boabele întregi oferă o textură mai interesantă, în timp ce fasolea zdrobită ajută la legarea compoziției. Zacusca poate fi servită simplu, pe pâine prăjită, alături de câțiva castraveți murați.

4. Zacuscă de fasole cu ciuperci și legume coapte

Porții: 6 borcane de 400 g
Timp de preparare: 3 ore
Dificultate: medie

Ingrediente

Mod de preparare

Folosește ciuperci cultivate sau, în cazul celor sălbatice, doar exemplare identificate cu certitudine. Cimbrul se potrivește foarte bine cu fasolea și ciupercile, însă este suficientă aproximativ o jumătate de linguriță pentru cantitatea indicată.

5. Zacuscă de ciuperci cu vinete și gogoșari

Porții: 5 borcane de 400 g
Timp de preparare: 2 ore și 30 de minute
Dificultate: ușoară

Ingrediente

Mod de preparare

Gogoșarii aduc o dulceață plăcută, în timp ce vinetele contribuie la consistența cremoasă a preparatului. Dacă preferi un gust mai pronunțat de ardei copt, poți înlocui gogoșarii cu ardei kapia.

6. Zacuscă de ciuperci cu ceapă gătită lent

Porții: 4 borcane de 400 g
Timp de preparare: 2 ore
Dificultate: medie

Ingrediente

Mod de preparare

Ceapa gătită lent capătă o aromă dulce și completează gustul ciupercilor fără să îl acopere. Lasă compoziția să scadă suficient înainte de a o pune în borcane, pentru ca zacusca să aibă o consistență densă.    

Cum servești zacusca?

Zacusca este gustoasă servită simplu, pe pâine proaspătă sau prăjită, dar o poți combina și cu lipie caldă ori felii de mămăligă rece. Pentru o gustare mai consistentă, adaug-o în sandvișuri cu telemea și castraveți murați sau servește-o alături de cartofi copți, chiftele ori ouă ochiuri.

După deschiderea unui borcan, păstrează zacusca la frigider și folosește de fiecare dată o lingură curată. Astfel, te poți bucura în sezonul rece de gustul legumelor coapte și de aromele pe care le-ai pregătit din timp pentru cămară.  

Fie că preferi zacusca de vinete, variantele consistente cu fasole sau rețetele aromate cu ciuperci, fiecare sortiment poate aduce în cămară gustul legumelor de sezon. Alege ingredientele care îți plac, ajustează condimentele după preferințe și pregătește câteva borcane din fiecare rețetă. Astfel, vei avea la îndemână un preparat gustos pentru mic dejun, gustări sau mese rapide în lunile reci.     

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

zacusca
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Retete
Citește mai multe din Retete
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close