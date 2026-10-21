Zacuscă de vinete, de fasole sau de ciuperci: 6 rețete pentru cămară

Borcane goale pregătite pentru conservare/foto shutterstock.com

Zacusca este una dintre cele mai gustoase modalități de a păstra aromele legumelor de sezon pentru lunile reci. O poți servi la micul dejun, la o gustare sau atunci când vrei să pregătești rapid ceva de mâncare. De la varianta clasică, cu vinete și ardei copți, până la zacusca de fasole sau cea de ciuperci, fiecare rețetă are gustul și textura sa.

Mai jos găsești șase variante pe care le poți pregăti pentru cămară, cu ingrediente măsurate și pași simpli. Pentru rezultate cât mai bune, alege legume proaspete și bine coapte, pregătește borcanele din timp și respectă etapele de fierbere și conservare recomandate.

Înainte să începi: ingrediente, ustensile și reguli de bază

Alege vinete ferme, ardei cărnoși și ceapă uscată, fără zone moi sau deteriorate. Roșiile pasate ori sucul de roșii trebuie să aibă un gust echilibrat și să nu conțină cantități mari de zahăr adăugat.

Pregătește din timp:

o cratiță cu fund gros;

tăvi pentru copt;

lingură de lemn sau spatulă rezistentă;

borcane de 350-400 g și capace noi;

clește pentru manevrarea borcanelor fierbinți.

Coace vinetele și ardeii până când coaja se înnegrește ușor. Acoperă ardeii copți timp de 10 minute, apoi curăță-i mai ușor. Lasă legumele la scurs cel puțin 30 de minute, fiindcă excesul de apă prelungește fierberea și poate face zacusca prea lichidă.

Cum pregătești borcanele pentru cămară?

Spală borcanele și capacele cu apă fierbinte și detergent, apoi clătește-le foarte bine.

Sterilizează borcanele 10-15 minute în cuptor sau în apă fierbinte.

Pune zacusca fierbinte în borcane, lăsând aproximativ un centimetru liber sub capac.

Închide capacele ferm și pasteurizează borcanele conform metodei potrivite pentru rețeta aleasă.

Lasă-le să se răcească lent, acoperite cu un prosop gros, apoi etichetează-le cu sortimentul și data.

Depozitează conservele într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină. Nu consuma zacusca dacă observi un capac bombat, scurgeri, spumă, mucegai sau un miros neobișnuit după deschiderea borcanului.

1. Zacuscă clasică de vinete și ardei copți

Porții: 6 borcane de 400 g

Timp de preparare: 2 ore și 30 de minute

Dificultate: ușoară

Ingrediente

3 kg vinete;

2 kg ardei kapia;

1 kg ceapă;

700 ml suc de roșii;

300 ml ulei;

3 foi de dafin;

sare și piper, după gust.

Mod de preparare

Coace vinetele și ardeii, curăță-i cu grijă și lasă-i la scurs. Toacă vinetele și ardeii cu un cuțit. Dacă îți place zacusca ușor rustică, păstrează bucățile puțin mai mari. Călește ceapa tocată fin în ulei, la foc mic, până când devine moale și sticloasă. Adaugă ardeii, vinetele, sucul de roșii și foile de dafin. Lasă zacusca să fiarbă timp de 45-60 de minute, la foc mic, și amestecă regulat pentru a nu se prinde. Potrivește gustul cu sare și piper, apoi pune zacusca fierbinte în borcanele pregătite.

Dacă vrei să pregătești o cantitate mai mare pentru cămară, poți consulta rețeta de zacuscă de vinete 10 kg, unde găsești proporțiile potrivite pentru o tură generoasă de conserve.

2. Zacuscă de vinete picantă, cu ardei iute și boia afumată

Porții: 4 borcane de 400 g

Timp de preparare: 2 ore

Dificultate: ușoară

Ingrediente

2 kg vinete;

1,5 kg ardei kapia;

700 g ceapă;

500 ml suc de roșii;

250 ml ulei;

2 ardei iuți;

1 linguriță boia afumată;

3 căței de usturoi;

sare și piper.

Mod de preparare

Coace vinetele și ardeii, curăță-i, lasă-i să se scurgă bine și apoi toacă-i. Pune ceapa tocată în ulei și gătește-o la foc mic până când se înmoaie. Adaugă legumele coapte și sucul de roșii, apoi amestecă bine. Pune ardeiul iute tocat în cantități mici și gustă înainte de a mai adăuga. După aproximativ 40 de minute de fierbere, adaugă usturoiul zdrobit și boiaua afumată. Mai lasă zacusca pe foc aproximativ 10 minute, apoi transfer-o fierbinte în borcane.

Adaugă boiaua afumată spre final, astfel încât aroma sa să rămână bine conturată. Dacă zacusca ți se pare prea iute, o poți echilibra cu puțin suc de roșii fierbinte.

3. Zacuscă de fasole boabe cu ardei copți

Porții: 6 borcane de 400 g

Timp de preparare: 3 ore, plus timpul de înmuiere a fasolei

Dificultate: medie

Ingrediente

1 kg fasole boabe;

1,5 kg ardei kapia copți;

1 kg ceapă;

2 morcovi;

800 ml suc de roșii;

300 ml ulei;

2 foi de dafin;

sare, piper și cimbru uscat.

Mod de preparare

Pune fasolea în apă rece și las-o la înmuiat peste noapte. A doua zi, fierbe fasolea în două sau trei ape, până când boabele devin fragede. Călește ceapa tocată și morcovul ras în ulei, la foc mic. Adaugă ardeii copți și tocați, sucul de roșii și condimentele. Zdrobește cu furculița aproximativ jumătate din cantitatea de fasole și adaug-o în cratiță împreună cu boabele rămase întregi. Fierbe zacusca încă 30-40 de minute și amestecă frecvent.

Boabele întregi oferă o textură mai interesantă, în timp ce fasolea zdrobită ajută la legarea compoziției. Zacusca poate fi servită simplu, pe pâine prăjită, alături de câțiva castraveți murați.

4. Zacuscă de fasole cu ciuperci și legume coapte

Porții: 6 borcane de 400 g

Timp de preparare: 3 ore

Dificultate: medie

Ingrediente

700 g fasole fiartă;

1 kg ciuperci champignon sau pleurotus;

1 kg ardei copți;

800 g ceapă;

700 ml suc de roșii;

250 ml ulei;

cimbru, sare și piper.

Mod de preparare

Taie ciupercile mărunt și gătește-le separat, până când lichidul pe care îl lasă se evaporă. Călește ceapa în ulei, la foc mic, apoi adaugă ardeii tocați și sucul de roșii. Pune în cratiță fasolea fiartă și ciupercile pregătite anterior. Adaugă sare, piper și cimbru, apoi fierbe compoziția aproximativ 30 de minute la foc mic. Pune zacusca fierbinte în borcanele pregătite și închide-le imediat.

Folosește ciuperci cultivate sau, în cazul celor sălbatice, doar exemplare identificate cu certitudine. Cimbrul se potrivește foarte bine cu fasolea și ciupercile, însă este suficientă aproximativ o jumătate de linguriță pentru cantitatea indicată.

5. Zacuscă de ciuperci cu vinete și gogoșari

Porții: 5 borcane de 400 g

Timp de preparare: 2 ore și 30 de minute

Dificultate: ușoară

Ingrediente

1,5 kg ciuperci;

1 kg vinete coapte;

1 kg gogoșari copți;

800 g ceapă;

600 ml roșii pasate;

250 ml ulei;

2 căței de usturoi;

sare, piper și 2 foi de dafin.

Mod de preparare

Toacă ciupercile și gătește-le până când lichidul lăsat de acestea scade complet. Separat, pune ceapa tocată în ulei și las-o la foc mic până se înmoaie. Adaugă roșiile pasate, vinetele, gogoșarii și ciupercile. După aproximativ 30 de minute de fierbere, pune usturoiul și foile de dafin. Continuă fierberea până când zacusca capătă o consistență groasă, apoi pune-o fierbinte în borcane.

Gogoșarii aduc o dulceață plăcută, în timp ce vinetele contribuie la consistența cremoasă a preparatului. Dacă preferi un gust mai pronunțat de ardei copt, poți înlocui gogoșarii cu ardei kapia.

6. Zacuscă de ciuperci cu ceapă gătită lent

Porții: 4 borcane de 400 g

Timp de preparare: 2 ore

Dificultate: medie

Ingrediente

1,5 kg ciuperci;

1,5 kg ceapă;

800 g ardei copți;

500 ml suc de roșii;

250 ml ulei;

1 lingură de oțet;

sare și piper.

Mod de preparare

Pune ceapa la foc mic și gătește-o timp de 30-40 de minute, până când devine foarte moale, fără să o rumenești excesiv. Prepară separat ciupercile și lasă-le pe foc până când apa pe care o elimină se evaporă. Adaugă peste ceapă ardeii copți și tocați, apoi sucul de roșii. Încorporează ciupercile și lasă întreaga compoziție să fiarbă încă aproximativ 30 de minute. Adaugă oțetul, sarea și piperul spre final, apoi oprește focul și pune zacusca în borcanele pregătite.

Ceapa gătită lent capătă o aromă dulce și completează gustul ciupercilor fără să îl acopere. Lasă compoziția să scadă suficient înainte de a o pune în borcane, pentru ca zacusca să aibă o consistență densă.

Cum servești zacusca?

Zacusca este gustoasă servită simplu, pe pâine proaspătă sau prăjită, dar o poți combina și cu lipie caldă ori felii de mămăligă rece. Pentru o gustare mai consistentă, adaug-o în sandvișuri cu telemea și castraveți murați sau servește-o alături de cartofi copți, chiftele ori ouă ochiuri.

După deschiderea unui borcan, păstrează zacusca la frigider și folosește de fiecare dată o lingură curată. Astfel, te poți bucura în sezonul rece de gustul legumelor coapte și de aromele pe care le-ai pregătit din timp pentru cămară.

Fie că preferi zacusca de vinete, variantele consistente cu fasole sau rețetele aromate cu ciuperci, fiecare sortiment poate aduce în cămară gustul legumelor de sezon. Alege ingredientele care îți plac, ajustează condimentele după preferințe și pregătește câteva borcane din fiecare rețetă. Astfel, vei avea la îndemână un preparat gustos pentru mic dejun, gustări sau mese rapide în lunile reci.