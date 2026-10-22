Un cardiolog dezvăluie obiceiul care contează cel mai mult pentru sănătate și longevitate: Nu începe prin a ține o dietă! Ar putea fi cea mai mare greșeală

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @Camandona

Venirea toamnei este un moment în care mulți oameni își propun să-și schimbe obiceiurile și să-și îmbunătățească sănătatea, dar, potrivit unui medic cardiolog, dieta nu este neapărat cea mai importantă schimbare pe care o poți face pentru a te simți mai bine.

Cardiologul Aurelio Rojas avertizează că începerea unei diete la începutul toamnei ar putea fi o greșeală pentru cei care vor să aibă mai multă grijă de sănătatea lor. El a amintit de un studiu realizat pe mai mult de 700.000 de persoane, care a analizat obiceiurile asociate cu o viață mai lungă și a constatat că dieta nu se află printre cele mai importante.

„Dacă vrei să ai grijă de sănătatea ta anul acesta, nu începe prin a ține o dietă. De fapt, aceasta ar putea fi cea mai mare greșeală pe care o poți face în luna septembrie”, a spus medicul cardiolog Aurelio Rojas într-un videoclip postat pe contul său de Instagram.

„Cel mai important obicei a fost activitatea fizică. Acest lucru explică de ce mulți oameni spun că mănâncă foarte puțin, dar totuși nu slăbesc: masa musculară nu doar că arde calorii, ci acționează ca un burete. Ea absoarbe glucoza din sânge, îmbunătățește sensibilitatea la insulină și ajută corpul să gestioneze energia mai eficient. De aceea, medicii spun adesea că mușchii reprezintă organul care protejează cel mai mult sănătatea și longevitatea”, a spus medicul în videoclipul postat pe Instagram.

Exercițiile fizice, tot mai importante odată cu înaintarea în vârstă

Cardiologul le recomandă celor care vor să-și îmbunătățească sănătatea să nu înceapă cu o dietă strictă, greu de respectat pe termen lung, ci să adopte treptat obiceiuri sănătoase. Studiul la care acesta a făcut referire a arătat că persoanele care au mai multe obiceiuri sănătoase prezintă un risc mai mic de deces.

Potrivit cardiologului, activitatea fizică ajută la prelungirea vieții. Pentru a vedea beneficii, este important să mergi pe jos 30 de minute pe zi și să faci exerciții de forță de două-trei ori pe săptămână, fie la sală, fie acasă, cu gantere sau benzi elastice. Pe măsură ce omul înaintează în vârstă, aceste exerciții devin tot mai importante.

Alte obiceiuri pe care e bine să le adopți

Alte obiceiuri pe care este bine ca oamenii să le adopte pentru o viață mai lungă sunt să nu fumeze și să reducă stresul. Medicul recomandă să îți rezervi câteva minute pentru relaxare, prin plimbări, exerciții de respirație, pauze de la grijile cotidiene sau timp liber petrecut alături de cei dragi.

Potrivit cardiologului, pentru o alimentație sănătoasă nu e absolut necesară o dietă strictă. Este recomandat să consumi mai multe legume, fructe, leguminoase, nuci și alimente cât mai puțin procesate și să reduci produsele ultraprocesate.

Alte recomandări ale medicului sunt evitarea alcoolului, între 7 și 9 ore de somn pe noapte, respectarea unui program regulat de somn și menținerea relațiilor sociale. Schimbările trebuie să fie făcute treptat, obiceiurile noi să fie adoptate pe rând și să fie menținute pe termen lung.