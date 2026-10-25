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DCNews Lifestyle Concursuri LOTO. Rezultatele tragerilor de duminică, 25 octombrie 2026. Report cumulat la Noroc de peste 1,51 milioane de lei

LOTO. Rezultatele tragerilor de duminică, 25 octombrie 2026. Report cumulat la Noroc de peste 1,51 milioane de lei

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
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Loteria Română. Duminică, 25 octombrie,  2026, au  loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News a publicat rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Duminică, 25 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile de joi, 22  octombrie, Loteria Română a acordat 23.100 de castiguri, in valoare totala de peste 19,78 milioane de lei.

SUPLIMENTAR 500.000 de lei la CATEGORIA I LOTO 6/49

In urma castigarii premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 22.10.2026, Loteria Română suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 500.000 de lei pentru tragerea din 25.10.2026.

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,51 milioane de lei (peste 283.000 de euro).

La Joker este in joc un report la categoria  I în valoare de peste 460.900 de lei (peste 86.100 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 289.700 de lei.

La Loto 5/40, la categoria a II-a, este în joc un report în valoare de peste 39.300 de lei. La Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 518.700 de lei (peste 96.900 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

Reamintim ca la tragerea Loto 6/49 de joi, 22 octombrie, s-a castigat premiul de categoria I la Loto 6/40 in valoare de 17.760.754,40 de lei (peste 3,32 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobila AmParcat.ro si a fost completat cu 3 variante simple, pretul biletului fiind de 24,50 lei. Este al treilea castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49.

La tragerea Loto 5/40 s-a inregistrat un castig de categoria I în valoare de 289.656 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joc-loto.loto.ro.

Rezultatele tragerilor de duminică, 25 octombrie 2026:


Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc:
 

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