LOTO. Rezultatele tragerilor de joi, 15 octombrie 2026. Peste 2,74 milioane de euro report la Loto 6/49

Loteria Română

Loteria Română. Joi, 15 octombrie, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News publică rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 15 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile de duminică, 11 octombrie, Loteria Română a acordat peste 27.000 de castiguri in valoare totala de peste 4,82 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 14,68 milioane de lei (peste 2,74 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,60 milioane de lei (peste 487.500 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria a I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9,31 milioane de lei (peste 1,74 milioane de euro). La categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 116.700 de lei (peste 21.800 de euro) si la categoria a III-a reportul este in valoare de peste 67.200 de lei. La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 169.900 de lei (peste 31.800 de euro).

LOTO. La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 481.500 de lei (peste 90.100 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Loto 5/40 s-a inregistrat un castig la categoria I in valoare de 2.456.420 de lei si un castig la categoria a II-a in valoare de 70.729 de lei. Biletele norocoase au fost jucate pe joaca.loto.ro si pe AmParcat.ro

Rezultatele tragerilor de joi, 15 octombrie 2026:



Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc: