LOTO. Rezultatele tragerilor de joi, 8 octombrie 2026. Peste 2,4 milioane de euro report la Loto 6/49

Loteria Română

Loteria Română. Joi, 8 octombrie, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 8 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile de joi 1 octombrie, Loteria Română a acordat peste 29.400 de castiguri in valoare totala de peste 6,04 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 12,84 milioane de lei (peste 2,4 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,28 milioane de lei (peste 427.100 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria a I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,77 milioane de lei (peste 1,64 milioane de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 148.800 de lei (peste 27.800 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,2 milioane de lei (peste 412.000 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 466.800 de lei (peste 87.300 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 86.046 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro. De asemenea, la tragerea Noroc s-a castigat premiul de categoria N-3 in valoare de 3.279.807,66 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o statie de plata partenera.

LOTO. La tragerea Joker s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 365.367,95 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

LOTO. La tragerea Loto 5/40 la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 125.669 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobila Amparcat.ro.



Rezultatele tragerilor de duminică, 4 octombrie 2026:



Loto 6/49: 30, 48, 49, 40, 20, 28

Noroc: 5, 7, 4, 8, 6, 5, 7

Joker: 28, 18, 25, 37, 44 +16

Noroc Plus: 6, 1, 7, 9, 2, 9

Loto 5/40: 10, 9, 2, 13, 3, 12

Super Noroc: 5, 1, 6, 7, 5, 0

