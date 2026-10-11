LOTO. Rezultatele tragerilor de duminică, 11  octombrie 2026. Peste 2,54 milioane de euro report la Loto 6/49

Loteria Română. Duminică, 11 octombrie, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Duminică, 11 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile de joi 8 octombrie, Loteria Română a acordat peste 15.000 de castiguri in valoare totala de peste 1,47 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 13,63 milioane de lei (peste 2,54 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,41 milioane de lei (peste 450.700 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria a I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9 milioane de lei (peste 1,68 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 49.400 de lei. La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 189.200 de lei (peste 35.400 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,31 milioane de lei (peste 432.900 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 473.400 de lei (peste 88.500 de euro).

Rezultatele tragerilor de duminică, 11 octombrie 2026:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc: