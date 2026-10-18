Loto: Rezultatele tragerilor speciale ale toamnei. Report de peste 2,90 milioane de euro la Loto 6/49

Duminica, 18 octombrie, Loteria Romana organizeaza TRAGERILE SPECIALE LOTO ALE TOAMNEI.

LOTO. Duminică, 18 octombrie, 2026, au loc noi TRAGERILE SPECIALE LOTO ALE TOAMNEI. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI

JOKER – 50.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

Preturile variantelor simple de joc sunt:

pentru LOTO 6/49 : 9 lei

pentru JOKER : 8 lei

pentru LOTO 5/40 : 6 lei

pentru NOROC : 4 lei

pentru NOROC PLUS : 3 lei

pentru SUPER NOROC : 2 lei

LOTO. La tragerile loto de joi, 15 octombrie, Loteria Romana a acordat peste 20.700 de castiguri in valoare totala de peste 3,39 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 15,51 milioane de lei (peste 2,90 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,27 milioane de lei (peste 239.700 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria a I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9,57 milioane de lei (peste 1,79 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 173.600 de lei (peste 32.500 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 70.300 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 492.400 de lei (peste 92.200 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria I, în valoare de 1.342.229,28 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Balotești, jud. Ilfov.

LOTO. La tragerea Noroc Plus s-a câștigat, de asemenea, premiul de categoria I, în valoare de 192.720,96 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Timișoara.

LOTO. La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 5 câștiguri a câte 55.558,16 lei fiecare. Trei dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții din Comănești, jud. Bacău, Azuga, jud. Prahova și Turnu Măgurele, iar celelalte două au fost jucate online, pe bilete.loto.ro.

Rezultatele tragerilor de duminică, 18 octombrie 2026:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc: