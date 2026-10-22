LOTO. Rezultatele tragerilor de joi, 22 octombrie 2026. Peste 3,19 milioane de euro report la Loto 6/49

Loteria Română. Joi, 22 octombrie, 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News a publicat rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 22 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile de duminică, 18 octombrie, Loteria Română a acordat peste 29.533 de castiguri, in valoare totala de peste 12,75 milioane de lei.

SUPLIMENTAR 300.000 LA CATEGORIA I JOKER

LOTO. In urma castigarii premiului de categoria I la tragerea Joker din data de 18.10.2026, Loteria Română suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 300.000 de lei pentru tragerea din 22.10.2026.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 17,06 milioane de lei (peste 3,19 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,36 milioane de lei (peste 256.500 de euro).

LOTO. La Joker este in joc un report la categoria a II-a în valoare de peste 254.900 de lei (peste 47.400 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report de peste 28.400 de lei.

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 210.800 de lei (peste 39.500 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 506.500 de lei (peste 94.900 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. Reamintim ca la tragerea Joker de duminica, 18 octombrie, s-a castigat premiul de categoria I In valoare de 10.004.076,02 lei (peste 1,87 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro si a fost completat cu schema redusa cod 12 in zona A si cu schema redusa cod 45 in zona B, in total 123 de variante la Joker si cu o varianta la Noroc Plus, pretul acestuia fiind de 987,50 de lei. Este al treilea castig de categoria I obtinut in acest an la Joker.

LOTO. La tragerea Loto 5/40 s-a inregistrat un castig de categoria a II-a în valoare de 92.944 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

LOTO. La tragerea Joker s-a inregistrat un casig de categoria a III-a în valoare de 81.314,04 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Giurgiu.

LOTO. La tragerea Noroc s-a inregistrat un castig de categoria N-3 în valoare de 61.238 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joacaloto.ro.



Rezultatele tragerilor de joi, 22 octombrie 2026:

Loto 6/49: 5, 17, 29, 7, 8, 4

Noroc: 9, 1, 7, 5, 9, 3, 4

Joker: 6, 43, 7, 25, 26 +18

Noroc Plus: 0, 6, 7, 1, 2, 8

Loto 5/40: 9, 33, 22, 40, 13, 14

Super Noroc: 8, 1, 7, 4, 4, 3