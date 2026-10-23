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Faceți cunoștință cu Kateryna Biehu de la Vocea României, o concurentă din Ucraina, din comunitățile istorice de români

Anca Murgoci Autor: Anca Murgoci
Captură de ecran din 2026-10-23 la 23.10.26
Kateryna Biehu, din Ucraina, la Vocea României

Faceți cunoștință cu Kateryna Biehu.

Kateryna Biehu este o concurentă româncă din Ucraina, din comunitățile istorice de români. A venit la „Vocea României” și a încântat pe toată lumea pentru felul cum vorbește: O română impecabilă. A învățat în limba română la școală și a crescut cu tradițiile românești.

Kateryna Biehu este o artistă de 33 de ani. A urcat pe scena „Vocea României” 2026 în căutarea unui nou început în cariera muzicală. Cu o experiență bogată și o participare până în semifinala „Vocea Ucrainei”, concurenta a fost copleșită de emoții.

Irina Rimes a recunoscut-o imediat: „Eu o știu pe fata asta!”. Artista și-a amintit de momentul Katerynei de la „Vocea Ucrainei”, care a devenit viral și s-a clasat printre cele mai vizualizate zece clipuri din istoria emisiunii.

Kateryna Biehu nu a convins niciunul dintre antrenori să întoarcă scaunul. Horia Brenciu a încurajat-o, subliniind că vocile puternice din acest sezon au făcut competiția foarte dificilă.

„Mă bucur că ai venit, dar în același timp ai avut ghinionul să vii într-o mare de voci extraordinar de puternică”, i-a spus Horia Brenciu.

Kateryna Biehu a crescut într-un sat din Ucraina, într-o comunitate care vorbea limba română și păstra tradițiile românești. Muzica a atras-o din copilărie, iar prima melodie cântată în fața publicului a fost „Bundița nouă”. Fără să urmeze o școală de muzică, participa la festivaluri și la evenimentele din sat, imita artiste precum Beyonce și visa la o carieră pe scenă.

După liceu, Kateryna a studiat la Odesa, în domeniul organizării evenimentelor, dar și la Universitatea de Pedagogie. Deși nu se vedea lucrând ca învățătoare, își dorea să obțină o diplomă de licență și a considerat că aceasta era alegerea potrivită atunci. 

După absolvire, a plecat în China, atrasă de posibilitatea de a câștiga bani din muzică. A cântat în hoteluri și cluburi de noapte și a format o trupă de fete. Adaptarea nu a fost simplă. Nu cunoștea pe nimeni și nu vorbea limba. Cu banii strânși, la întoarcere și-a cumpărat un apartament și a continuat să cânte.

Participarea la „Vocea Ucrainei”, unde a ajuns până în semifinală, i-a adus o mai mare vizibilitate. Unul dintre momentele sale cunoscute a fost interpretarea melodiei „Dragostea din tei” alături de Dan Bălan.

Războiul i-a schimbat însă planurile. Se afla la Kiev și se pregătea să lanseze prima piesă chiar în ziua în care au început bombardamentele. A plecat la Liov, unde a locuit câteva luni și a început să compună pentru alți artiști ucraineni. Mai târziu, a revenit la Odesa, și-a lansat albumul de debut și s-a mutat din nou la Kiev.

Kateryna Kateryna Biehu și soțul ei, care este toboșar, au hotărât să se stabilească la Varșovia. Acolo și-a reconstruit activitatea muzicală, a format din nou o trupă și a continuat să scrie pentru artiști din Ucraina.

Acum pregătește un nou album, prin care vrea să transmită speranță și să arate că și după experiențe dureroase pot apărea noi începuturi.

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vocea romaniei
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Comentarii (1)

Dan   •   23 Octombrie 2026   •   23:27

neinteresant...

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