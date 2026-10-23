Cum arată o tură de 3 zile cu caiacul în Delta Dunării. Călin Ene: Mâncăm la localnici, fiindcă ținem mult la noțiunea de turism sustenabil

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Din articol Cât costă turele cu caiacul în Delta Dunării?

Delta Dunării se descoperă cel mai frumos din caiac. Într-un interviu exclusiv pentru DC News, ghidul outdoor Călin Ene a dezvăluit ce presupun turele cu caiacul de la Sulina, care sunt cele mai spectaculoase trasee din Deltă și cât costă o astfel de experiență.

Numărul turiștilor care aleg Delta Dunării pentru turele de caiac a crescut exponențial în ultimii ani, iar caiacele de agrement puse la dispoziție de cei de la Sulina Fabuloasă oferă siguranță și experiențe de neuitat pentru iubitorii de natură. Călin Ene, ghid de activități outdoor în Delta Dunării a oferit un interviu exclusiv DC News în care a prezentat principalele programe de ture cu caiacul pe care le oferă turiștilor.

„În cazul turelor de caiac, vorbim de ture basic, de inițiere, apoi ture de 3-4 ore în jurul Sulinei, de 6 ore în jurul Sulinei, iar cele mai lungi, ture de trei zile și ture de 6 zile, cu plecare din Tulcea și ajungere în Sulina sau Sfântu Gheorghe”, a spus Călin Ene.

Ghidul a precizat că în această vară „a fost un extra-sezon foarte bun, iar străinii, pentru că au tradiția în outdoor, au făcut ture de mai multe zile, de la trei în sus”.

„Cei care vin la turele de mai multe zile trebuie să aibă experiență, trebuie să mai fi mers cu caiacul și să știe să își instaleze un cort. Înnoptarea se face la cort, chiar dacă se face în localități. Unde există posibilitatea mâncăm la localnici, fiindcă ținem mult la noțiunea de turism sustenabil.

În cazul turei de 3 zile, plecăm de la Crișan, unde avem un camping partener și ducem caiacele cu o zi înainte. De acolo plecăm dimineața înspre Mila 23, unde ajungem de obicei după-amiaza, pentru că mai facem pauze pe traseu. Acolo avem un alt partener în curtea căruia campăm. La Mila 23 este Muzeul Ivan Patzaichin pe care îl vizităm și mâncăm la punctele gastronomice locale din zonă. De obicei, noi mâncăm la tanti Valentina. (n.r. La Mila 23, un alt punct gastronomic local în care turiștii pot să mănânce este La Lucica, unde cumnata marelui sportiv Ivan Patzaichin gătește delicatese din pește pentru turiști).

A doua zi se strâng corturile, se urcă în caiace și se pleacă mai departe către Letea. Traseul este puțin mai lung și se ajunge de obicei mai seara. Se trece prin partea cea mai sălbatică a Deltei Dunării, pe unde nu prea circulă bărci cu motor și apa e mai mică. La Letea avem un partener în curtea căruia campăm, avem pe cei care ne fac tururile ghidate la Pădurea Letea și, la fel, mâncăm la cei din zonă.

Apoi mergem către Sulina, fie prin canalul Bărbosu, fie prin Cardon și ieșim în Golful Musura, unde e cea mai mare colonie de chirighiță. Cardon este un canal plin de nuferi”, a precizat Călin Ene.

Cât costă turele cu caiacul în Delta Dunării?

În ceea ce privește prețurile turelor cu caiacul, acestea pornesc de la 100 de lei pentru cursul de bază. Prețurile cresc apoi în funcție de numărul de ore/zile, însă pot să scadă în funcție de numărul de turiști.

„Cursul basic durează o oră și jumătate și costă 100 de lei de persoană. Tura de 3-4 ore costă între 150 de lei și 200 de lei, în funcție de numărul de persoane. Tura de 5-6 ore costă 250 de lei de persoană”, a spus, pentru DC News, Călin Ene.

O tură de 3-4 ore cu caiacul poate fi făcută pe Canalul Îndrăgostiților, paralel cu brațul Sulina, unul dintre cele mai instagramabile locuri din Delta Dunării.

„În acele 3-4 ore probabil că vezi, simți, miroși și pipăi mai multă Deltă decât în patru zile de umblat cu barca. 100.000 de ani, omul a mers pe jos, iar viteza la care el percepe ce e în jurul său e cea de 5-6 km/h, nu cea de 50 km/h. Informația se cristalizează pe viteza întipărită în ADN”, a concluzionat ghidul de activități outdoor Călin Ene.