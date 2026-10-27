Toamna la Constanța: de ce merită să vii după ce s-a terminat sezonul

Plaja e goală, șezlongurile au intrat în depozit, iar marea a prins culoarea aia gri-albăstruie pe care o știu doar localnicii. Pentru mulți români, ăsta e semnalul că litoralul s-a închis până la anul. Greșit.

Toamna, județul Constanța arată ca o cu totul altă destinație. Monumente și situri antice fără cozi, crame în plin sezon de vin nou, cherhanale unde peștele vine direct din bărci și un amestec rar de biserici, moschei și mănăstiri, toate la câteva zeci de kilometri unele de altele. Iar cazarea costă uneori sub jumătate din prețul din august, în stațiuni unde ai plaja aproape numai pentru tine.

Am făcut lista cu ce merită văzut dacă îți iei un weekend prelungit pe Riviera Românească în octombrie sau noiembrie.

Cazare la preț de extrasezon, plaja doar pentru tine

Să începem cu buzunarul. După ce pleacă turiștii de vară, prețurile la cazare scad spectaculos.

În septembrie, prin programul „Litoralul pentru Toți” al Federației Patronatelor din Turismul Românesc, o noapte la mare a pornit de la 39 de lei de persoană în Eforie Nord și de la 69 de lei în Mamaia, pentru cazare fără masă. Reducerile au ajuns până la 60% față de vârful sezonului. Programul s-a încheiat oficial pe 30 septembrie, dar unele hoteluri și-au prelungit ofertele și în octombrie.

Nu toate hotelurile rămân deschise, așa că alegi dintre cele care țin porțile deschise tot anul. Le găsești mai ales în Mamaia, Mamaia Nord și Eforie Nord. Multe au mizat pe piscine încălzite și spa, iar câteva baze de tratament cu nămol de Techirghiol funcționează și în extrasezon. Practic, ai o vacanță de relaxare chiar și când marea e prea rece pentru baie.

Iar marele câștig e liniștea. Fără coloane vinerea pe autostradă, fără bătaie pe un loc de parcare lângă Cazino, fără prosoape puse de la șase dimineața pe nisip. Faleza din Mamaia o împarți cu câțiva alergători și pescăruși, iar la cetăți și muzee ai timp să citești fiecare panou.

Un sfat la rezervare: întreabă ce facilități funcționează în extrasezon. Unele hoteluri rămân deschise, dar închid piscina exterioară sau restaurantul.

Monumente fără coadă la intrare

La monumente, avantajul toamnei se vede din prima: nu mai stai la coadă.

Cazinoul de pe faleză, simbolul orașului, s-a redeschis publicului în mai 2025, după o restaurare de circa 40 de milioane de euro. Generații întregi l-au văzut doar prin geamuri sparte; acum poți intra în sălile Art Nouveau. Se vizitează cu bilet, iar orarul la zi și biletele sunt pe cazinoul.com.

La câteva minute de mers, în Piața Ovidiu, Edificiul Roman cu Mozaic s-a redeschis pe 14 noiembrie 2025, după o reabilitare făcută de Consiliul Județean. E cel mai mare mozaic romano-bizantin descoperit până acum în zona Balcanilor, lucrat în urmă cu peste 1.700 de ani, când aici era portul antic Tomis. Pe drum treci pe lângă statuia lui Ovidiu, poetul exilat chiar în acest oraș, și ajungi ușor la Farul Genovez.

Dacă ai mașină, ieși din oraș. Spre nord, la circa o oră de condus, e Cetatea Histria, cel mai vechi oraș atestat de pe teritoriul României, fondat de coloniști greci în secolul al VII-lea înainte de Hristos. Toamna, cu lumina joasă peste lacul Sinoe, ruinele arată exact cum ți le imaginezi din manuale. Spre sud-vest, la Adamclisi, te așteaptă Tropaeum Traiani, monumentul ridicat de împăratul Traian după războaiele cu dacii.

Crame: vin nou și degustări fără grabă

Toamna e sezonul Dobrogei viticole. Strugurii s-au cules, vinul nou e în butoaie, iar oamenii din crame au, în sfârșit, timp să stea de vorbă cu tine.

Zona nu e un secret doar pentru români. În martie 2025, Constanța a găzduit sesiunea de vinuri rosé a Concours Mondial de Bruxelles, una dintre cele mai importante competiții de vin din lume. Dintre vinurile românești înscrise, cele mai multe veneau din Dobrogea.

Cea mai cunoscută oprire e podgoria Murfatlar, la câțiva kilometri de Constanța, chiar pe drumul dinspre București. Pe malul Dunării, la Rasova, crama de pe deal are o priveliște peste fluviu care merită singură drumul. Spre nord, în zona Histria, vizita la cetate se leagă natural de o degustare, așa că le poți bifa pe amândouă într-o zi. Iar dacă mergi spre sud-vest, pe lângă Dunăre, dai de podgoriile de la Ostrov.

Două sfaturi practice. Sună înainte: multe crame primesc vizitatori doar cu programare, iar după sezon orarul se poate schimba. Și dacă vrei să deguști fără grija volanului, mai multe agenții din Constanța organizează excursii de o zi care combină Histria cu o degustare.

Cherhanalele nu închid când pleacă turiștii

Un mit care trebuie demontat: „toamna la mare nu ai unde mânca”. Pe litoralul din jurul Constanței sunt cherhanale care funcționează tot anul, nu doar în iulie și august. Iar o zi de octombrie, cu marea agitată la geam și o ciorbă fierbinte în față, e poate cel mai bun moment să le încerci.

Le găsești de-a lungul coastei. La granița dintre Constanța și Mamaia, lângă locul unde pescarii aduc zilnic peștele din Marea Neagră. Pe plaja din Agigea, la un sfert de oră de oraș. Mai la sud, în Portul Belona din Eforie Nord și pe malul lacului din stațiunea Venus. Toate au în comun un lucru: nu trag obloanele după sezon.

Ce comanzi? Borș pescăresc sau storceag, saramură de chefal, guvizi prăjiți, midii și rapane, plus mujdeiul nelipsit. Ca să nu ai surprize, sună înainte: unele își strâng terasa după sezon și servesc doar în sală, iar meniul depinde de ce aduc pescarii în ziua respectivă.

Patru credințe pe aceeași stradă

Ca să înțelegi Constanța, nu ai nevoie de ghid gros. Ai nevoie de o plimbare de o oră prin peninsulă.

În zona veche, la câteva sute de pași unele de altele, stau Catedrala Ortodoxă „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, Moscheea Carol I, Biserica Romano-Catolică „Sfântul Anton de Padova” și Sinagoga Mare. Zona e cunoscută drept „octogonul confesional”. Știrea anului aici e chiar sinagoga: a fost reinaugurată la finalul lui mai 2026, după ani în care era năpădită de buruieni.

Fiecare clădire are o poveste bună de spus la masă. Moscheea a fost ridicată din inițiativa unui rege creștin, Carol I, pentru supușii săi musulmani, și a fost prima clădire din România construită cu beton armat. Biserica Greacă Metamorphosis, cel mai vechi lăcaș ortodox din oraș, a apărut cu aprobarea sultanului, în vremea Imperiului Otoman, și de aceea nu are turle. Pe lângă ele găsești și biserica armenească sau pe cea bulgară, urme ale comunităților care au construit orașul.

Traseul continuă în afara Constanței. Peștera Sfântului Apostol Andrei, lângă Ion Corvin, e considerată unul dintre primele locuri de cult creștin de pe teritoriul României. La Basarabi-Murfatlar, bisericuțele săpate în cretă acum peste o mie de ani sunt printre cele mai vechi urme ale creștinismului din țară. Iar la Mangalia, Moscheea Esmahan Sultan, din secolul al XVI-lea, e cea mai veche moschee din România.

Toamna e momentul potrivit pentru acest tip de călătorie: e liniște, nu e căldură și ai timp să stai. Un singur lucru de ținut minte: sunt lăcașuri active, așa că verifică orarul de vizitare și respectă slujbele.

Cum îți faci planul

Un weekend prelungit ajunge pentru două dintre traseele de mai sus. Pentru toate patru, ia-ți patru-cinci zile. Constanța e baza ideală: cetatea Histria, podgoria Murfatlar, Peștera Sfântului Andrei și Adamclisi sunt la una-două ore de condus.

Câteva reguli simple. Ia o geacă bună, pentru că vântul de pe faleză în octombrie nu glumește. Verifică orarele înainte să pleci, pentru că multe obiective trec pe program de extrasezon. Și lasă loc în plan pentru o plimbare fără țintă pe plaja goală, care e, de fapt, partea cea mai bună.

Lista completă a obiectivelor turistice din județ, cu trasee și informații practice, e pe platforma RivieraRomaneasca.ro, administrată de Organizația de Management al Destinației Județul Constanța – Riviera Românească.

Marea e tot acolo. Doar că acum o ai aproape numai pentru tine.