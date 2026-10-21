Ce poți vizita în județul Vâlcea? 10 de obiective de descoperit

Obiective turistice Vâlcea/foto shutterstock.com

Județul Vâlcea îți oferă suficiente repere pentru câteva zile de călătorie: arhitectură brâncovenească la Hurezi, istorie medievală la Cozia, saline, stațiuni balneare, cule oltenești și trasee prin Munții Cozia sau Buila-Vânturarița. Distanțele permit combinarea mai multor opriri într-o zi, iar varietatea locurilor ajută la construirea unui program în care patrimoniul, natura și cultura locală alternează constant.

1. Mănăstirea Hurezi aduce în prim-plan arhitectura brâncovenească

Mănăstirea Hurezi, aflată în Romanii de Jos, lângă Horezu, a fost fondată în 1690 de Constantin Brâncoveanu. Ansamblul este înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO din 1993 și reprezintă un reper al stilului brâncovenesc, prin echilibrul arhitecturii, sculptura în piatră și decorația pictată.

În 2026, UNESCO a aprobat oficial schimbarea denumirii în limba engleză din „Monastery of Horezu” în „Hurezi Monastery”, numele istoric al ansamblului. Vizita poate continua în orașul Horezu, cunoscut pentru tradiția ceramicii.

2. Horezu păstrează unul dintre meșteșugurile reprezentative ale Olteniei

Horezu merită o oprire separată pentru atelierele de olărit din zona Olari. Ceramica de Horezu este lucrată după tehnici transmise între generații, iar meșteșugul a fost înscris în 2012 pe Lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO.

În ateliere poți urmări etape precum modelarea lutului, decorarea și arderea. Cocoșul de Hurez, spiralele, stelele și motivele vegetale apar frecvent în ornamentație. Orașul poate fi combinat într-o singură zi cu Hurezi și Măldărești.

3. Culele de la Măldărești prezintă arhitectura fortificată a Olteniei

La câțiva kilometri de Horezu, Complexul Muzeal Măldărești reunește Cula Greceanu, Cula Duca și Casa Memorială I.G. Duca. Culele sunt locuințe-turn fortificate, construite pentru familiile boierești și adaptate contextului istoric al Olteniei.

Zidurile groase, nivelurile suprapuse și elementele defensive se combină cu arcade, sobe cu olane, textile și obiecte de interior. Vizita completează bine traseul prin Horezu, pentru că oferă o perspectivă diferită asupra arhitecturii regionale.

4. Băile Olănești combină izvoarele minerale cu drumeția

Băile Olănești se află la poalele Munților Căpățânii și este cunoscută pentru numeroasele izvoare minerale. Dincolo de profilul balnear, stațiunea reprezintă și un punct practic pentru plimbări și excursii în zona montană din apropiere.

Dacă vrei să extinzi programul spre natură, documentează-te despre trasee turistice din Băile Olănești înainte de plecare. Alege ruta după durată, diferență de nivel, marcaj și condițiile meteo, mai ales dacă înaintezi spre zona Buila-Vânturarița.

5. Parcul Național Buila-Vânturarița oferă trasee prin relief calcaros

Parcul Național Buila-Vânturarița ocupă o zonă de puțin peste 4.000 de hectare în Munții Căpățânii. Relieful calcaros, pădurile, cheile și creasta montană îl transformă într-un reper important pentru drumețiile din județ.

Alege traseul în funcție de experiență și echipament. Pentru turele montane, verifică marcajele, prognoza și timpul necesar întoarcerii. Buila-Vânturarița se potrivește într-o zi dedicată muntelui, cu plecare din localitățile apropiate parcului.

6. Mănăstirea Cozia leagă Valea Oltului de istoria medievală

Mănăstirea Cozia se află la Călimănești, pe Valea Oltului, și este ctitoria lui Mircea cel Bătrân. Lucrările de întemeiere au început în perioada 1386–1388, iar ansamblul a fost gândit inclusiv ca necropolă domnească. Mormântul voievodului se află în biserica mănăstirii.

Poziția lângă Olt permite integrarea ușoară a mănăstirii într-o zi petrecută la Călimănești-Căciulata. În apropiere se află și puncte de acces către Parcul Național Cozia.

7. Parcul Național Cozia deschide traseul spre munte

Parcul Național Cozia acoperă aproximativ 17.000 de hectare și include Munții Cozia, sectoare ale Defileului Oltului și o rețea de trasee montane. Vârful Cozia ajunge la 1.668 de metri, iar zona reunește păduri, abrupturi stâncoase și puncte de belvedere.

O zi de drumeție poate include trasee spre Cabana Cozia, Mănăstirea Stânișoara sau Schitul Turnu, în funcție de ruta aleasă. Echipamentul și durata trebuie adaptate traseului montan.

8. Salina Ocnele Mari aduce în itinerar istoria exploatării sării

La aproximativ 10 kilometri de Râmnicu Vâlcea, Ocnele Mari este legat de exploatarea sării de-a lungul unei istorii îndelungate. Zona minieră poate fi inclusă ușor într-o excursie pornită din municipiul reședință de județ.

Spațiul turistic subteran oferă o experiență diferită față de obiectivele religioase și montane din Vâlcea. Verifică programul de acces înainte de plecare, deoarece orele de vizitare pot varia în funcție de zi și sezon.

9. Muzeul Satului Vâlcean reconstruiește viața rurală din județ

Muzeul Satului Vâlcean se află la Bujoreni, lângă Râmnicu Vâlcea, și prezintă gospodării, locuințe și construcții legate de ocupațiile tradiționale. Interioarele includ mobilier, obiecte casnice și unelte care explică organizarea gospodăriei rurale.

Vizita este potrivită înainte sau după un circuit prin satele județului. Vei recunoaște mai ușor elementele de arhitectură, materialele și organizarea gospodăriilor întâlnite ulterior pe traseu.

10. Râmnicu Vâlcea adaugă repere culturale unei călătorii prin județ

Râmnicu Vâlcea poate ocupa câteva ore între excursiile spre Ocnele Mari, Călimănești sau Olănești. Un reper cultural interesant este Casa Memorială Anton Pann, amenajată într-o locuință de târg ridicată în jurul anului 1750. Clădirea a fost mutată pe șine, în 1982, pe o distanță de aproape 38 de metri.

Poți continua cu Muzeul de Artă „Casa Simian” și Muzeul de Istorie, în funcție de timpul disponibil. Orașul oferă astfel o zi cu accent cultural între traseele montane și obiectivele din vestul județului.

Județul Vâlcea îți oferă mai multe trasee pentru un weekend prelungit

Pentru trei sau patru zile, poți grupa Horezu, Hurezi și Măldărești într-o zi, apoi continua cu Băile Olănești și zona Buila-Vânturarița. Călimănești, Cozia și Parcul Național Cozia formează un alt traseu, iar Râmnicu Vâlcea, Bujoreni și Ocnele Mari se potrivesc într-o zi cu distanțe scurte între opriri.

Alege obiectivele din județul Vâlcea după sezon, timpul disponibil și tipul de activități preferate. Patrimoniul UNESCO, arhitectura oltenească, stațiunile, muzeele și cele două parcuri naționale oferă suficiente variante pentru o călătorie în care fiecare zi are un profil diferit.