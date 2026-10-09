Cum arăta Susan Dell când era tânără. La nunta ei a fost superbă / video

Susan Dell

Susan Dell, soția fondatorului Dell, Michael Dell, a stârnit controverse cu felul în care arată.

Susan Dell are 62 de ani. Și surpriză pentru internauți! Nu mai arată ca la 20 de ani! Tot Internetul vorbește despre felul în care arată Susan Dell. S-au căutat cauze, i s-au pus diagnostice. Au făcut-o în toate felurile: anorexică, bătrână, urâtă, extraterestră, operată. Susan Dell nu a confirmat public că ar avea vreo afecțiune medicală gravă. De asemenea, nu a spus niciodată dacă și-a făcut sau nu operații estetice. Internauții pun aspectul ei fizic pe seeama procedurilor estetice, precum lifting facial, tratamente cu botox, produse injectabile pentru volum sau lifting al pleoapelor. Nicio procedură nu a fost confirmată public.

Imagini cu Susan Dell de la nuntă găsiți în linkul de la finalul articolului, după videourile postate.

Interesul pentru înfățișarea lui Susan Dell a crescut după ce au circulat online comparații între fotografii mai vechi și mai recente

Unii au început să discute despre diferențele vizibile apărute în timp. Ea are ochi ușor proeminenți, un șanț al pleoapei superioare cu aspect mai plin și modificări subtile în jurul ochilor. Din punct de vedere clinic, asemenea trăsături pot semăna uneori cu orbitopatia tiroidiană, numită și orbitopatie Graves, o afecțiune care poate afecta țesuturile din jurul ochilor. Dar aceste interpretări vizuale nu constituie dovezi medicale și nu există nicio confirmare oficială sau declarație publică potrivit căreia Susan Dell ar fi fost diagnosticată cu această afecțiune.

Dacă ne uităm pe imaginile cu ea din perioada 2001–2008 și pe imaginile din 2025 vedem că ochii par mai deschiși, sprâncenele sunt poziționate mai sus, iar fața și gâtul par mai ferme, cu o linie bine definită a mandibulei. Aceste schimbări contrastează cu lăsarea naturală a țesuturilor care apare odată cu înaintarea în vârstă.

Dr. Ross Perry, directorul medical al clinicilor dermatologice Cosmedics, a explicat de ce consideră că Susan Dell arată atât de diferit în fotografiile realizate de-a lungul anilor.

„În comparație cu fotografiile mai vechi, fața ei pare vizibil mai fermă, cu pielea mai întinsă, iar zona ochilor pare mai deschisă decât de obicei. Mai multe proceduri estetice, chirurgicale sau nechirurgicale, ar putea produce un asemenea rezultat”, a declarat el pentru Irish Star US.

Specialistul a spus că există posibilitatea ca Susan Dell să fi făcut un lifting facial complet, deoarece pielea din jurul liniei mandibulei și din zona centrală a feței pare ridicată. O altă posibilitate este blefaroplastia superioară, adică o intervenție chirurgicală la nivelul pleoapelor, care poate face ochii să pară mai deschiși, mai odihniți și mai alerți.

Medicul a mai zis că și tratamentele nechirurgicale pot produce schimbări semnificative. Botoxul poate netezi ridurile de pe frunte și dintre sprâncene, în timp ce fillerele dermice injectate în obraji sau în șanțurile lacrimale pot reface volumul pierdut și pot crea un contur mai tineresc. Utilizarea în exces a substanțelor injectabile, precum prea mult botox în jurul ochilor sau prea mult filler în zona centrală a feței, poate contribui chiar la un aspect cu ochii ușor prea larg deschiși sau cu o expresie de surprindere.

Riscuri când apelezi la tratamentul cu toxină botulinică

Nu știm ce intervenții a făcut Susan Dell, dar multe femei apelează la proceduri estetice odată cu înaintarea în vârstă. Prof. dr. Ioan Lascăr a explicat că, odată cu trecerea prin viață, fiecare persoană suferă transformări fizice care pot determina dorința de a îmbunătăți anumite aspecte ale feței.

Profesorul a explicat care sunt riscurile la care ne supunem atunci când optăm pentru astfel de procedee nechirurgicale.

„Înghețarea fizionomiei, deci aspectul fizionomiei înghețat. Acesta este scopul, toxina botulinică paralizează mușchiul, iar felul în care este ea dozată pentru procedurile estetice permite paralizia mușchilor superficiali, care sunt la baza tegumentului și care generează mimica. Aceștia ne fac să putem transmite mimic anumite sentimente, anumite mesaje. Atunci când am înghețat fizionomia, nu este tocmai plăcut ca o persoană să aibă aceeași figura statuară.", a spus prof. dr. Ioan Lascăr la DC News.

„Această înghețare e cauzată de un exces de administrare, de frecvența crescută a administrării sau e inerentă?", a întrebat Val Vâlcu.

„Să spunem o administrare nepotrivită, nefericită. Obiectivul ideal ar fi să estompăm ridurile, să dăm înapoi cu niște ani, uneori chiar un deceniu sau doi, aspectul fizionomic, dar să păstrăm fizionomia pentru că ne caracterizează felul în care transmitem mesajul, felul în care asociem mesajul verbal cu musculatura mimică facială. Acesta este scopul ei. Sigur că mai pot genera ptoze, deci căderea pleoapelor, a sprâncenelor, asimetrii importante faciale. Deci o administrare neprofesională.", a spus prof. dr. Ioan Lascăr la interviurile DC News și DC Medical.

Iată cum arată Susan Dell când era mai tânără:

La nunta sa a fost absolut superbă. La fel și în anii 2000. Găsiți aici imagini dând click pe linkul atașat.