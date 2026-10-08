Cine e Susan Dell, femeia care a apărut lângă Donald Trump și despre care se spune că ar fi extraterestru / video

Susan Dell / Foto: Agerpres

O înregistrare video cu Donald Trump în Biroul Oval de la Casa Albă a atras atenția în ultimele ore, însă nu din cauza președintelui Statelor Unite ale Americii, ci din cauza unei femei, Susan Dell, despre care s-au speculat mai multe lucruri pe rețelele de socializare.

Identitatea lui Susan Dell, femeia care stătea în spatele lui Donald Trump, a stârnit interesul utilizatorilor de rețele sociale. Videoclipul, distribuit pe X de CBC News, a fost ulterior descris drept „unul dintre cele mai ciudate lucruri” și catalogat drept „nereal”, scrie LAD Bible.

Cine e Susan Dell, femeia despre care s-a spus că ar fi extraterestru?

Alături de președintele SUA a fost Michael Dell - CEO și președinte al companiei de tehnologie Dell Technologies - și soția acestuia, Susan Dell.

Cei doi au fost prezenți miercuri, 7 octombrie, în Biroul Oval pentru a promova programul extins de investiții personale pentru copii, numit „Trump Accounts”.

Cuplul a evidențiat efortul corporativ și filantropic de susținere a inițiativei, prin care Departamentul Trezoreriei SUA a inclus peste 60 de milioane de copii americani în acest program.

A fost anunțată lansarea unor conturi de investiții similare cu cele de tip IRA pentru copiii eligibili, care vor avea acces la fonduri după împlinirea vârstei de 18 ani.

După ce s-au cunoscut în urma unei întâlniri aranjate („blind date”) în 1988, Susan și Michael Dell s-au căsătorit în anul următor. În 1999, au fondat Fundația Michael și Susan Dell.

Pe lângă activitățile caritabile - inclusiv sprijinirea victimelor uraganului Harvey în 2017 -, Susan a lansat trei branduri de modă și a participat la maratoane și triatloane.

Ea a făcut parte din Consiliul pentru Condiție Fizică și Sport al președintelui George W. Bush în anul 2006.

Între timp, Michael este al patrulea cel mai bogat om din lume conform Forbes, având o avere netă uluitoare de 278,6 miliarde de dolari - o sumă mai mare decât cea deținută de fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, de directorul tehnic (CTO) Oracle, Larry Ellison, sau de investitorul și filantropul Warren Buffett.

Cuplul a menținut de multă vreme relații de prietenie cu președintele Trump și contribuie acum cu 6,25 miliarde de dolari la finanțarea programului bancar destinat copiilor din SUA, pe lângă eforturile depuse prin intermediul organizației lor filantropice private, care vizează sprijinirea tinerilor ce trăiesc în sărăcie în mediul urban. Fondurile înseamnă că primii 25 de milioane de copii cu vârsta sub 10 ani, proveniți din zone defavorizate, care se înscriu în program, vor primi 250 de dolari. Acești bani vor fi investiți la bursă și vor putea fi accesați la împlinirea vârstei de 18 ani.

Aflată lângă președintele Statelor Unite ale Americii, Susan Dell a încurajat familiile să se înscrie în program.

Imaginile cu Susan Dell au stârnit controverse în Statele Unite ale Americii

După discursul lui Susan, președintele Donald Trump l-a întrebat pe Michael Dell dacă soția sa ia în considerare o candidatură politică, înainte de a-și oferi „susținerea deplină și totală”.

Totuși, o înregistrare video a acestui schimb de replici a fost comparată cu o scenetă din emisiunea „SNL” și descrisă drept „ireală” într-un val de postări pe rețelele de socializare.

Multe dintre aceste postări au adunat ulterior milioane de vizualizări. Atitudinea lui Susan Dell a fost ironizată, fiind descrisă drept „robotică”, în timp ce alți membri ai administrației au fost comparați cu niște „zombi”. Mulți internauți au speculat în comentarii inclusiv ideea că Susan Dell ar fi nici mai mult, nici mai puțin decât un „extraterestru“.

Donald Trump este interesat de fenomenul OZN-urilor

Reacțiile unor internauți sunt probabil bazate pe interesul pe care președintele SUA l-a acordat în ultimii ani fenomenului OZN-urilor. În urmă cu doar două săptămâni, o inițiativă guvernamentală de amploare, dar în același timp neobișnuită, a stârnit dezbateri aprinse la Washington și în comunitatea științifică americană.

Donald Trump l-a însărcinat pe Avi Loeb, reputat astrofizician și cel mai longeviv șef al departamentului de astronomie din istoria Universității Harvard, să determine dacă Fenomenele Anormale Neidentificate (FAN / UAP) reprezintă dovezi ale unei tehnologii non-umane prezente pe Pământ.

Miza acestei anchete depășește cu mult spațiul academic. Alexander Wendt, profesor de securitate internațională la Universitatea de Stat din Ohio, a avertizat că o eventuală confirmare oficială a prezenței unei inteligențe superioare pe Pământ ar putea provoca o ruptură politică și socială catastrofală.