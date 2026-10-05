Fără pijamale în pat. De ce recomandă un psiholog să dormi complet dezbrăcat

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Cum dormi? Îmbrăcat sau nu?

Am fost învățați că trebuie să purtăm pijamale ca să dormim, dar te-ai întrebat ce se poate întâmpla dacă dormi fără haine, complet dezbrăcat? Dormitul fără haine poate părea doar o chestiune de confort, mai ales în nopțile toride de vară, însă poate avea și efecte pozitive asupra odihnei și stării de bine.

Temperatura corpului joacă un rol important în adormire și în menținerea somnului, motiv pentru care evitarea căldurii excesive în timpul nopții ne poate ajuta să ne odihnim mai bine. Acest obicei poate influența și relația cu propriul corp, stresul sau chiar intimitatea în cuplu.

Adrian Chico, psiholog, explică faptul că dormitul complet dezbrăcat poate aduce diferite beneficii atât fizice, cât și psihologice.

„Dormitul complet fără haine are beneficii demonstrate științific, atât la nivel fizic, cât și psihologic. În primul rând, îmbunătățește calitatea somnului, deoarece facilitează reglarea temperaturii corpului, iar atunci când ne este răcoare, dormim mult mai eficient și mai profund”, spune expertul pe rețelele sociale.

Ajută la reglarea temperaturii corpului



Unul dintre principalele motive pentru care dormitul fără haine poate fi deosebit de plăcut vara are legătură cu temperatura. În timpul nopții, organismul trebuie să își regleze temperatura pentru a favoriza o odihnă corespunzătoare, iar dormitul cu prea multe haine poate accentua senzația de căldură.

Potrivit expertului, acest obicei „îmbunătățește calitatea somnului, deoarece facilitează reglarea temperaturii corpului, iar atunci când ne este răcoare dormim mult mai eficient și mai profund”.

Posibilele beneficii nu s-ar limita însă doar la odihnă. Dormitul fără haine poate fi și o modalitate de a te simți mai confortabil cu propriul corp.

O modalitate de a te conecta cu propriul corp



Dormitul dezbrăcat presupune un contact mai direct cu propria piele și poate favoriza o mai bună acceptare a corpului:

„În al doilea rând, îți îmbunătățește stima de sine și relația cu propriul corp, deoarece ajungi să te simți mult mai confortabil, îți accepți pielea și te conectezi mai mult cu tine însuți. De fapt, are un efect simbolic de intimitate și acceptare de sine. În al treilea rând, te ajută să previi infecțiile provocate de ciuperci și bacterii, deoarece dormitul fără haine permite zonei intime să respire, ceea ce este deosebit de benefic dacă transpiri mult noaptea”.

Expertul asociază dormitul fără haine cu o mai bună reglare a stresului:

„Cortizolul este hormonul stresului, iar dormitul fără supraîncălzire contribuie semnificativ la stabilizarea nivelului său. Are un impact pozitiv asupra apetitului, anxietății și metabolismului. Dacă ai un partener, contactul piele pe piele favorizează eliberarea oxitocinei, hormonul atașamentului și al plăcerii. Se spune că apropierea naște afecțiune, iar acest contact întărește legătura, atracția și încrederea. Îți poate crește apetitul sexual sau dorința de a avea relații intime, deoarece contactul cu corpul, cu cearșaful sau cu diferite obiecte poate stimula acea zonă și poate trezi această dorință”.

Așadar, dormitul fără haine ne ajută să avem un somn de mai bună calitate și mai profund, să ne apropiem de partener, să ne trezim dorința și să ne conectăm cu propriul corp:

„Este foarte recomandat, mai ales vara”.