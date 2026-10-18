Thea Haimovitz arată greșeala majoră care se face în politică. Cum trebuie să fie "un politician care se respectă", după filozofia Kabbalah

Imagine cu rol ilustrativ - FOTO: Pixabay

Thea Haimovitz revine cu o nouă ediție a emisiunii Mi-th Influencer, în care ne vorbește despre alegere și responsabilitate, potrivit filozofiei Kabbalah. Totodată, această spune și cum ar trebui să fie un politician și unde se greșește.

Thea Haimovitz spune că tensiunea dintre predestinare și providență nu anulează liberul arbitru. Deși omul intră într-o lume complet formată și plină de circumstanțe pe care nu le poate controla, potrivit filozofiei Kabbalah, destinul nu este în întregime predeterminat, lăsând loc deciziei și corecției spirituale.

Tensiunea dintre predestinare și providență

"Există o tensiune între predestinare și providență, că poți să spui că nu te poți lupta cu Dumnezeu - dar există noțiunea anumită alegere, iar în Kabbalah se fac cursuri de alegeri, cursuri de decizii și alegeri. Tu ai în fața ta lucrurile așa cum arată viața, dar necunoscând viața, tu nu știi ce să alegi și te întorci și faci aceleași alegeri și aceleași decizii.

Omul intră într-o lume pe care nu el a creat-o. Lumea a fost creată înainte de ziua a 6-a când a fost creat omul. Noi știm că lumea a trăit și înainte. Dinozaurii au trăit cu milioane de ani înainte, dar Dumnezeu, acum 5.787 de ani, a decis să creeze universul așa cum îl cunoaștem, prin prisma viziunii omului și prin prisma dezvoltării conștiinței omului.

Conștiința a fost creată în ziua a 6-a, i-a fost dăruită omului în ziua a 6-a și așa se întâmplă că omul și în Geneză, dar și în viața de zi cu zi, când se naște, intră într-o lume deja creată. Nu el a creat omul. Nu își alege epoca. Omul nu-și controlează complet corpul. Știm că există funcții simpatice și parasimpatice în corp. Nu-și controlează familia. Nu-și controlează toate circumstanțele", a explicat Thea Haimovitz, în emisiunea Mi-th, de la DCNews TV.

Cum ar trebui să fie un politician care se respectă

Mai departe, Thea Haimovitz aplică învățăturile Kabbalah în politică. Politicienii dau mai mereu vina pe circumstanțe, dar, potrivit filozofiei Kabbalah, responsabilitatea ar trebui să fie o datorie spirituală. Acest concept, al unui lider adevărat care refuză scuzele comode, lipsește deseori din politica actuală.

"Dar în toate aceste lucruri există o zonă de alegere și această zonă de alegere merge mână în mână cu tikkun (n.r. în Kabbalah, acest termen se referă la corectarea spirituală a sufletului și repararea cosmică), cu această zonă de corecții personale pe care trebuie să le facă. Și, în momentul când literalmente se apucă de treabă, începe zona de tikkun. Dacă totul ar fi predeterminat, responsabilitatea nu ar mai exista.

Și o să vedem, de câte ori ne certăm cu oamenii, de câte ori avem discuții, dispute și alte lucruri - în politică mai ales - absența responsabilității. Se dă acolo vina unu pe altul, manipularea adevărului, dar mai ales, să spunem, "nu mai era nimic de făcut, era prea târziu". Un politician care se respectă este un politician responsabil, care dă răspunsuri pentru ceea ce spune, pentru propozițiile pe care le rostește, care s-au întâmplat sau nu, pentru lipsa de cuvânt pe care o are sau pe care nu o are. Responsabilitatea este noțiune cabalistică"

Kabbalah este o filozofie ezoterică străveche, apărută în cadrul iudaismului, care încearcă să explice legătura dintre Creatorul infinit și universul nostru finit.