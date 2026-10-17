Reportaj DC News: "București: Memoria în Realitate Virtuală" - O experiență VR care te duce în trecutul Capitalei

Un proiect inedit le deschide oamenilor posibilitatea de a "călători în timp", prin intermediul unei căşti VR.

Un proiect inedit le deschide oamenilor posibilitatea de a "călători în timp", prin intermediul VR, pentru a vedea cum arăta Piața Palatului în perioada monarhică și spațiul transformat în perioada comunistă, cu accent pe evenimentele din decembrie 1989 din Piața Revoluției.

Sâmbătă, 17 octombrie, Muzeul Național de Istorie a României a găzduit prezentarea publică a proiectului „București: Memoria în Realitate Virtuală”, o experiență culturală care folosește realitatea virtuală pentru a apropia publicul de două epoci care au schimbat profund identitatea aceluiași spațiu urban. Proiectul este finanțat de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, în cadrul Programului Cultural „București în premieră” 2026, și este dezvoltat de Asociația ARTBYTE.

Prima experiență urmărește Bucureștiul perioadei regale: Piața Palatului, reperele sale arhitecturale, prezența statuii ecvestre a Regelui Carol I și detalii care ajută publicul să înțeleagă atmosfera și viața cotidiană a epocii. Cea de-a doua experiență se concentrează asupra transformărilor produse în perioada comunistă și asupra Pieței Revoluției în contextul anului 1989, tratat ca un moment istoric care merită cunoscut, cercetat și discutat cu noile generații.

Cele două lumi virtuale au fost construite printr-un proces care a combinat documentarea istorică, cercetarea vizuală, reconstrucția și modelarea 3D, grafica 2D, dezvoltarea digitală și designul audio. Miza proiectului nu este doar spectaculozitatea tehnologiei, ci folosirea ei ca instrument de mediere culturală: un mod prin care istoria poate fi explorată direct, urmată de întrebări, comparații și dialog.

DC News a participat la eveniment şi vă prezintă un reportaj în cadrul căruia puteţi afla detalii inedite despre acest proiect care, în momentul în care vă puneţi casca de realitatea virtuală, vă "teleportează" în Bucureştiul de altădată.