Mihaela Bilic dezvăluie fructul de toamnă care te scapă de lăcomie: Ne învață să mâncăm încet și să mestecăm mult

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Din articol De ce nu trebuie să eviți gutuile

Medicul nutriționist Mihaela Bilic are un remediu pentru cei care mănâncă repede și nu mestecă suficient.

Într-un videoclip publicat pe pagina de Facebook, Mihaela Bilic a explicat că gutuia este fructul care te ajută să mănânci încet, conține vitamina C și fibre solubile care formează un gel vâscos în stomac și reduc absorbția grăsimilor și a colesterolului din alimente.

„Aveți obiceiul să mâncați repede și să înghițiți mâncarea fără să o mestecați? Am eu ac de cojocul vostru! Ei bine, gutuia ne scapă de lăcomie.

Vă invit să văd cine are curajul să înghită așa repede, nemestecat, o bucată de gutuie. Doamne ferește! Riscați să muriți înecați.

Gutuia ne învață să mâncăm încet și să mestecăm mult și mai are beneficii: o mulțime de vitamina C, ia uitați cum s-a înnegrit când am tăiat-o, și niște fibre solubile numite pectine, care se umflă în stomac la contactul cu apa și se transformă într-un gel vâscos.

Așa că ea, gutuia, scade absorbția de grăsimi și colesterol din mâncare. Nu întâmplător se folosește în sosurile de la mâncărurile cu carne.

Numai beneficii! Plus lăcomia rezolvată, galbenă ca un soare, super de sezon! Merită practicată!”, a spus Mihaela Bilic în videoclipul publicat pe pagina de Facebook.

De ce nu trebuie să eviți gutuile

Gutuia este un fruct originar din Asia și zona mediteraneeană, cunoscut încă din Grecia și Roma Antică. Din cauza pulpei tari și a texturii sale, este consumată foarte des după preparare termică, sub formă de gem sau dulceață.

În medicina tradițională, gutuia este folosită pentru ameliorarea problemelor digestive, a alergiilor și a nivelului crescut al glicemiei, dar cercetările științifice despre efectele sale terapeutice sunt încă limitate.

Gutuia este un fruct bogat în fibre, vitamina C, cupru și alți nutrienți, dar și în antioxidanți precum quercetina și kaempferolul, compuși care pot ajuta la reducerea inflamației și la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Conform studiilor realizate până în prezent, gutuia are mai multe efecte benefice asupra sănătății. Ea poate ameliora greața și vărsăturile în timpul sarcinii, poate ajuta la protejarea intestinului și la ameliorarea unor tulburări digestive, poate inhiba dezvoltarea bacteriei Helicobacter pylori, care este asociată cu ulcerul gastric, poate reduce simptomele refluxului gastroesofagian și, de asemenea, datorită aportului de vitamina C, susține funcționarea normală a sistemului imunitar.

Dacă vrei să te bucuri de aroma gutuilor și în sezonul rece, gemul de gutui este o alegere foarte bună. Se prepară ușor, din ingrediente puține, iar rezultatul este un desert perfect.