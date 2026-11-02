De ce nu trebuie să bei ceaiul fierbinte. Efecte asupra organismului

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Ceaiu poate avea beneficii importante pentru sănătate, însă nu și dacă îl bei fierbinte.

Consumul regulat de ceai poate să ofere beneficii importante pentru inimă şi vasele de sânge, conform unui studiu amplu, la care au participat aproape 500.000 de adulţi, potrivit Science Daily.

Ceaiul fierbinte, efect opus

Cercetătorii au descoperit că persoanele care beau ceai în mod regulat prezentau un risc mai scăzut de a dezvolta diverse boli vasculare, comparativ cu cele care nu consumau această băutură.

Cu toate acestea, rezultatele studiului au relevat şi câteva diferenţe neaşteptate. Tipul de ceai, intensitatea acestuia şi chiar temperatura la care era consumat erau asociate cu sănătatea vasculară. În timp ce anumite obiceiuri de consum erau corelate cu un risc mai scăzut de îmbolnăvire, ceaiul băut la temperaturi foarte ridicate ar avea un efect opus.

Cercetarea, publicată în Journal of Internal Medicine, oferă noi informaţii cu privire la modul în care o băutură consumată de zi cu zi poate fi asociată cu sănătatea cardiovasculară pe termen lung.

Consum regulat de ceai, risc mai mic de boli cardiovasculare

Studiul a inclus 485.934 de adulţi din China, care au fost monitorizaţi, în medie, 9,05 ani. În această perioadă, cercetătorii au înregistrat 14.863 de cazuri de diferite tipuri de boli vasculare. Printre aceste afecţiuni s-au numărat bolile cardiovasculare, care afectează inima şi vasele de sânge, şi bolile cerebrovasculare, care implică vasele de sânge care alimentează creierul.

Cercetătorii au analizat, de asemenea, o boală numită cord pulmonar, o afecţiune în care problemele legate de plămâni sau de vasele de sânge ale acestora pun presiune asupra inimii, dar şi boala arterială periferică, care apare atunci când arterele care transportă sângele către anumite zone, cum ar fi picioarele, se îngustează sau sunt blocate.

Deşi aceste boli afectează diferite părţi ale corpului, ele au în comun o caracteristică importantă: interferează cu circulaţia sângelui, care transportă oxigenul şi substanţele nutritive către organe şi ţesuturi.

Atunci când cercetătorii au comparat obiceiurile de consum al ceaiului cu incidenţa acestor boli, au constatat că un consum regulat de ceai era asociat cu un risc mai mic cu 11% de a suferi de afecţiuni vasculare combinate.

Riscul cel mai scăzut, la un consum de 6 - 8 ceşti pe zi

De asemenea, această relaţie părea să varieze în funcţie de cantitatea consumată. În rândul persoanelor care beau ceai săptămânal, riscul cel mai scăzut a fost observat la un consum de aproximativ şase până la opt ceşti pe zi.

Acest lucru nu înseamnă neapărat că atunci când este consumat în cantităţi mai mari ceaiul previne în mod direct apariţia bolilor sau că toată lumea ar trebui să bea această cantitate, scrie Agerpres. Deoarece studiul a fost de natură observaţională, acesta a putut identifica legături între consumul de ceai şi rezultatele privind sănătatea, însă nu a putut stabili că ceaiul în sine era responsabil pentru aceste diferenţe.

O constatare deosebit de interesantă a vizat tipul de ceai consumat de participanţi.

Beneficiile ceaiului negru și verde

Ceaiul negru a prezentat asocieri mai consistente cu un risc redus de boli vasculare comparativ cu ceaiul verde. Acest lucru sugerează că diferitele varietăţi de ceai ar putea să nu aibă relaţii identice cu sănătatea cardiovasculară.

Atât ceaiul negru, cât şi cel verde provin din aceeaşi plantă, Camellia sinensis, însă sunt supuse unor metode de prelucrare diferite. Ceaiul negru este, de obicei, supus unei oxidări intense, un proces chimic care schimbă compoziţia compuşilor din frunze, în timp ce ceaiul verde este prelucrat astfel încât să limiteze oxidarea.

Ceaiul conţine în mod natural compuşi vegetali cunoscuţi sub numele de polifenoli, care au stârnit interesul ştiinţific datorită proprietăţilor lor antioxidante şi efectelor potenţiale asupra funcţionării vaselor de sânge. Antioxidanţii pot contribui la limitarea anumitor tipuri de leziuni celulare cauzate de moleculele reactive.

Cu toate acestea, studiul nu stabileşte dacă aceşti compuşi explică diferenţele observate între ceaiul negru şi cel verde.

Temperatura ceaiului, importantă

Se pare că şi intensitatea ceaiului a contat. Participanţii care au consumat ceai de intensitate moderată au prezentat cel mai scăzut risc asociat cu boli vasculare, ceea ce sugerează că ceaiul mai tare nu era neapărat asociat cu beneficii mai mari.

Poate că cea mai surprinzătoare constatare a studiului a vizat temperatura ceaiului. Astfel, consumul de ceai descris drept "fierbinte" a fost asociat cu un risc crescut de boli vasculare.

Băuturile foarte fierbinţi pot expune ţesuturile din cavitatea bucală şi din tractul digestiv la temperaturi ridicate, însă studiul nu a stabilit mecanismul biologic care stă la baza riscului vascular observat. De asemenea, nu a identificat o temperatură specifică la care ceaiul devine dăunător.

Prin urmare, rezultatele nu ar trebui interpretate ca o dovadă a faptului că ceaiul extrem de fierbinte provoacă în mod direct boli vasculare. Ele ridică, însă, semne de întrebare cu privire la posibilitatea ca anumite obiceiuri de consum să contracareze unele dintre asocierile favorabile observate în legătură cu un consum regulat de ceai.