Imagini spectaculoase în România! Efectul Gloria a fost surprins, din nou, în Munții Rodnei

Un fenomen optic extrem de rar a fost surprins în Parcul Național Munții Rodnei. Este vorba despre „efectul Gloria” descris ca momentul unic în care umbra unui om proiectată pe un nor de ceaţă, în interiorul unui curcubeu. Condițiile pentru producerea fenomenului sunt extrem de rare, iar fotografiile publicate de Romsilva au făcut rapid înconjurul mediului online.

Spectacol pe cer

Efectul Gloria a fost surprins pe creasta Munților Rodnei, de către inginerul Geo Moldovan, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Romsilva. Unicitatea fenomenului, care se mai numește „Spectru montan” sau „Spectrul Brocken”, are o explicație științifică precisă. „În condiții propice, umbra observatorului este proiectată pe ceață. Picăturile minuscule de apă reflectă lumina soarelui înapoi către acesta, formând un nimb colorat în jurul umbrei. Condițiile rare se referă la refracția și dispersia luminii atunci când soarele, situat în spatele celui care observă, îi proiectează umbra pe un nor sau pe ceața situată mai jos decât poziția acestuia, iar norul respectiv este format din picături de apă cu diametrul de dimensiune situată într-un interval bine precizat”, potrivit Romsilva.

Parcul National Munții Rodnei, unul din cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, este al doilea parc național din țară ca suprafață, având peste 47.000 de hectare. Parcul se situează în partea de nord a țării, în județele Maramureș și Bistrița-Năsăud.

Explicaţia efectului de pâlnie

Tot mai multe fenomene meteo bizare au apărut în locuri unde, în mod normal, nu ar trebui să fie. În urmă cu o lună, locuitorii orașului Iași au fost martorii unui fenomen meteo ciudat care a apărut pe cer. În primă fază s-a crezut că ar fi vorba de un început de tornadă, având în vedere forma norului, de pâlnie. În cele din urmă misterul a fost explicat de specialiști, fiind vorba de un nor Cumulus, și nicidecum de o tornadă sau alt fenomen meteo extrem. Fenomenul, conform explicațiilor date de specialiști, a apărut pe fondul unei instabilități meteo accentuate. „Un cumul de condiții particulare și hazardul pot conduce frecvent la fenomene meteorologice spectaculoase. În imagine avem un foarte bun exemplu în acest sens. În zilele din urmă am fost surprinși de instabilitatea atmosferică accentuată, cu caracteristici estivale. Totuși, ne apropiem de mijlocul lunii octombrie, o lună care în stabilitatea atmosferică este foarte accentuată. Cerul este dominat de o pătură de nori stratiformi, ce acoperă cea mai mare parte a nordului Moldovei, nori autentici de toamnă”, a declarat conferențiarul doctor Lucian Sfîcă, de la Meteo Moldova.

Ce este un nor Cumulus și cum se manifestă

Norii Cumulus sunt nori pufoși care uneori arată ca niște bucăți de bumbac care plutesc. Baza fiecărui nor este adesea plată și poate fi la doar 1000 de metri deasupra solului. Vârful norului are turnuri rotunjite. Atunci când vârful cumulusului seamănă cu capul unei conopide, se numește cumulus congestus sau cumulus turnant, explică meteorologii. „Acești nori cresc în sus și se pot transforma într-un cumulonimbus uriaș, care este un nor de furtună. Norii cumulonimbus sunt nori de furtună care se formează dacă norii cumulus congestus continuă să crească pe verticală. Bazele lor întunecate nu pot fi la mai mult de 300 m deasupra suprafeței Pământului.”, spun specialiștii.

