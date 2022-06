Imaginea săptămânii vine din tenis. Jucătoarea rusoaică o ajută să se ridice pe adversara din Ucraina, după ce s-a prăbușit pe iarbă/ video

În timpul meciului dintre rusoaica Daria Kasatkina (numărul 12 WTA) şi ucraineanca Anhelina Kalinina (numărul 37 WTA), din primul tur al turneului WTA de la Berlin, în cel de-al doilea set, aceasta din urmă a căzut la pământ, accidentată la gambă.

Odată ce jocul a fost întrerupt, tânăra de 25 de ani originară din Togliatti nu s-a gândit de două ori: a ocolit fileul şi, în aplauzele publicului, a alergat în ajutorul rivalei, oferindu-i nişte gheaţă.

WTA însăşi a distribuit imaginile gestului nobil (şi simbolic) pe Twitter, dar fără a sublinia naţionalitatea Kasatkinei. Motivul este evident: sportivii ruşi concurează oficial fără steag.

Videoclipul a devenit viral, iar zeci de utilizatori au atacat decizia celor de la Wimbledon de a interzice tenismenilor din Rusia şi Belarus să joace pe iarba londoneză.

Ca răspuns de nemulţumire, ATP şi WTA nu oferă puncte la Wimbledon. După accidentare, Kalinina a decis să reia meciul. După ce izbutise să câştige primul set cu 7-5, Kasatkina a dominat următoarele două seturi şi le-a câştigat cu scorul de 6-3 şi 6-1.

Lending a helping hand ????@DKasatkina quick to respond after Kalinina goes over on her ankle ❤️‍????#bett1open pic.twitter.com/dU68qGEN1W