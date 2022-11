Ilie Năstase, prins din nou la volan sub influența băuturilor alcoolice. A rămas fără permis 90 de zile / Facebook Ilie Năstase

Ilie Năstase a rămas fără permis pentru 90 de zile, după ce a fost prins din nou la volan sub influența băuturilor alcoolice.

Fostul tenismen avea o alcoolemie de 0,22, însă polițiștii l-au lăsat fără dreptul de a conduce în următoarele 3 luni pentru că Ilie Năstase nu este la prima abatere. Potrivit legii, se deschide dosar penal de la alcoolemie 0,80.

"La data 18 noiembrie a.c., în jurul orei 00.00, polițiștii Brigăzii Rutiere, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control un autovehicul pe o strada din sectorul 1 din Municipiul București.

Polițiștii rutieri au procedat la testarea conducătorului autovehiculului cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de până la 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 1305 lei, iar ca măsură complementară s-a dispus suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile.", transmite Poliția.

VEZI ȘI - Ilie Năstase a fost condamnat definitiv la 9 luni şi 10 zile de închisoare cu suspendare

Fostul jucător de tenis Ilie Năstase a fost condamnat definitiv, în 2019, la 9 luni şi 10 zile de închisoare cu suspendare, într-un dosar în care a fost judecat pentru că a refuzat recoltarea de probe biologice când a fost oprit pentru control de către poliţiştii de la Brigada Rutieră.



Curtea de Apel Bucureşti a respins apelurile formulate de Ilie Năstase şi de procurori, instanţa menţinând decizia dată în luna februarie de către Judecătoria sectorului 1.



La instanţa de fond, Năstase a primit 8 luni de închisoare cu suspendare pentru refuz de recoltare de probe şi 4 luni de închisoare cu suspendare pentru conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat. Cele două pedepse au fost contopite şi în final Năstase a primit 9 luni şi 10 zile cu suspendare.



Judecătorii au dispus un termen de supraveghere de 2 ani, perioadă în care Ilie Năstase este obligat să respecte mai multe măsuri de supraveghere.



În plus, el nu mai are voie să conducă timp de doi ani niciun fel de vehicul pentru care se eliberează permis de conducere.



Pe 25 mai 2018, în jurul orei 4,45, pe Şoseaua Nordului, zona Ambasada Chinei, poliţiştii Brigăzii Rutiere au oprit pentru control un autoturism condus de Ilie Năstase.



Întrucât acesta se afla într-o vizibilă stare de ebrietate, fostului tenisman i s-a solicitat să fie testat cu aparatul alcooltest, moment în care acesta a devenit recalcitrant, a adresat injurii poliţiştilor, motiv pentru care a fost încătuşat şi condus la sediul INML pentru recoltare de probe biologice.



Ilie Năstase a refuzat să îi fie recoltate probe biologice şi a fost dus la sediul Brigăzii Rutiere, unde i-a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice şi pentru refuz de recoltare de probe biologice.



În aceeaşi zi, la câteva ore distanţă, Ilie Năstase a fost prins din nou de poliţişti, de această dată în timp ce conducea fără permis un scuter.

VEZI ȘI - Cine i-a spus lui Ilie Năstase că "pe timpul lui Ceauşescu, numai datorită dumneavoastră ne simțeam liberi"

Ilie Năstase a povestit ce mesaj a primit chiar pe stradă, în Bucureşti.

”Mi s-a întâmplat ceva foarte frumos acum câteva luni și mi-e greu să povestesc. Eram pe undeva prin centru și, la un moment dat, venea un bătrânel cu un băiețel de mână.

Și mi-a zis ’Domnule Năstase, sunteți dumneavoastră?’ Zic da. ’Vreau să vă mărturisesc ceva. Pe timpul lui Ceaușescu, când noi eram în comunism, numai datorită dumneavoastră ne simțeam liberi. Ne uitam la acele 5 ore la Wimbledon și eram liberi la Londra. Ne uitam la Roland Garros.’

A fost cel mai frumos compliment pe care mi l-a făcut cineva. Copilul ăla mic nu înțelegea cine sunt eu. Cu trofeele și muzeul pe care am intenția să-l fac, vreau să împărtășesc cu cei tineri, care nu mă cunosc pe mine”, a spus Năstase, citat de Digisport.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News