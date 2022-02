Halep, după eliminarea de la Doha: Am fost super tare 7 ani

"Eu cred că tot timpul se poate mai mult, aşa gândesc eu zi de zi. Dar am jucat destul de slab ultimul meci, nu am simţit prea bine mingea, pentru că a fost un vânt puternic, dar şi adversara a fost foarte agresivă. Şi aşa s-a terminat. Nu am să îmi reproşez nimic, şi am să vă spun de ce, am fost super tare şapte ani, timp în care am stat în top 5. Acum îmi dau seama cât de greu este să fii acolo şi să te menţii săptămână de săptămână. A fost un an greu care m-a scos din ritm, cu accidentările pe care le-am avut, nu am jucat atât cât mi-aş fi dorit. Şi cum eu sunt o jucătoare care-şi ia încrederea din meciuri, am suferit mai mult. Dar sunt sănătoasă, sunt bine, joc turnee şi asta contează. A fost o perioadă lungă în care am tras săptămână de săptămână, dar acum privesc tenisul altfel. Am aceeaşi dorinţă, însă trebuie să am şi răbdare", a declarat Halep la Aeroportul Henri Coandă.



Ea a precizat că în următoarea perioadă urmează să se decidă în privinţa alegerii unui antrenor, fiindu-i greu să performeze singură la acest nivel. Halep a exclus o colaborare cu fostul său antrenor Darren Cahill.



"Tot timpul am spus că antrenorul este foarte important în echipă, dar momentan nu am niciun plan şi nu m-am gândit ce o să fac, dar cu siguranţă va apărea un antrenor. Pentru că la nivelul acesta este greu să fiu singură. Nu este un lucru vital, dar va veni şi ziua în care o să îmi iau antrenor. Momentan vreau să aleg pe feeling. Darren are o jucătoare şi nu se pune problema aşa acum", a mai spus Halep.



Simona Halep a fost învinsă, luni, în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Doha (Qatar), cu scorul de 6-4, 6-3, de jucătoarea franceză Caroline Garcia, scrie Agerpres.

Caroline Garcia, lăudată după meciul cu Halep: A surclasat-o pe Simona Halep

„Performanță superbă reușită de Caroline Garcia, cea care a surclasat-o pe Simona Halep în primul tur la Doha! Meciul nu a fost ușor pe hârtie, Caroline Garcia a înfruntat-o pe românca aflată în trecut pe locul 1 mondia. Dar sub rafalele de vânt care le deranjau regulat pe cele două jucătoare, franțuzoaica a fost cea care s-a descurcat cel mai bine. Mai presus de toate, Garcia a fost capabilă să joace mai inteligent decât adversara sa.

A apărat mingile de break pe care le avea de apărat și s-a simțit mai confortabil pe al doilea serviciu al Simonei Halep. Cu un joc solid pe propriul serviciu, Garcia a reușit să-și mențină avantajul pentru a încheia întâlnirea în două seturi. Un început cum nu se putea mai bun în acest turneu din seria WTA 1000″, au scris jurnaliștii de la L’Equipe.

