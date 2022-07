GALERIE FOTO: Festivalul Internațional de Teatru Sibiu (FITS) 2022 s-a terminat astăzi

Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS) a început în 24 iunie și s-a încheiat astăzi, 3 iulie 2022.

Şase personalităţi din lumea artelor spectacolului au primit, sâmbătă seara, câte o stea pe Aleea Celebrităţilor, în cadrul unei gale care va avea loc la Filarmonica de Stat, au anunţat organizatorii Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS), conform Agerpres.



Potrivit sursei citate, în cadrul galei de sâmbătă a fost recunoscut meritul a doi români, actorul Ion Caramitru şi violoncelistul Götz Teutsch şi a patru personalităţi din străinătate - Sasha Waltz, Claus Peymann, Éric-Emmanuel Schmitt şi Krzysztof Warlikowski. Gala Celebrităţilor a avut loc de la ora 19.00, la Filarmonica de Stat din Sibiu, preţul unui bilet fiind de 100 de lei.

Cine sunt cei omagiați

Sasha Waltz este una dintre cele mai respectate coregrafe ale momentului, dansatoare şi regizoare, fiind membră a Academiei de Arte din Berlin, unde conduce Baletul de Stat împreună cu Johannes Öhman.



Polonezul Krzysztof Warlikowski va primi şi el o stea pe Aleea Celebrităţilor de la Sibiu, fiind directorul artistic al Nowy Teatr din Varşovia. În 2021, a primit Leul de Aur pentru întreaga sa activitate în cadrul Bienala de la Veneţia (Italia).



Götz Teutsch este un celebru violoncelist care s-a născut la Sibiu, fiind unul dintre membrii fondatori ai ansamblului The 12 Cellists of the Berlin Philharmonic, alături de care susţine concerte în întreaga lume.



Éric-Emmanuel Schmitt este dramaturg, prozator, romancier, scenarist şi regizor franco-belgian. Cărţile sale sunt traduse în 48 de limbi, iar piesele sale de teatru sunt montate în peste 50 de ţări.



Claus Peymann va primi şi el o stea la Sibiu, după ce a regizat numeroase spectacole bazate pe piese din repertoriul clasic, dar şi din cel contemporan.

Ion Caramitru, omagiat post-mortem

Ion Caramitru a fost unul dintre cei mai importanţi şi apreciaţi actori de teatru şi film din România. Între 1996 şi 2000, Ion Caramitru a fost numit Ministru al Culturii. El s-a stins din viaţă în data de 5 septembrie 2021.



FITS continuă sâmbătă şi duminică cu numeroase evenimente. Unul dintre cele mai renumite spectacole de la Sibiu - "Faust", regizat de Silviu Purcărete, este programat de la ora 22.00 la Fabrica de Cultură, în timp ce concertul zilei va avea loc la ora 22.30 în Piaţa Mare din centrul oraşului, unde va urca pe scenă Cargo.

Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu – membru al Rețelei Circostrada

Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu (TNRS), prin Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS) şi structurile sale asociate, a devenit membru al Circostrada, reţeaua europeană dedicată circului contemporan și artelor spectacolului de stradă.

Anunţul oficial a fost făcut de către domnul Stephane Segreto-Aguilar – Head of International Development at ARTCENA and Circostrada Network Coordinator, în 30 iunie, în timpul sesiunii la care a participat online în cadrul Bursei de Spectacole de la Sibiu, în prezența domnului Constantin Chiriac, președintele FITS și directorul general al TNRS.

„Este o onoare pentru Teatrul și Festivalul nostru să se alăture celor 127 de membri ai Circostrada și să împărtășească cu ei cunoștințele, experiența și valorile noastre comune. Noua calitate de membri ai reţelei va reprezenta o oportunitate excelentă de a dezvolta aceste sectoare şi în țara noastră și de a încuraja factorii de decizie politică să includă circul și artele de stradă în strategiile lor pe termen mediu și lung, oferind șansa artiștilor noștri și tinerei generații de a-și continua sau de a începe o carieră în România” – Constantin Chiriac.

Propunerea ca TNRS, prin Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, să devină membru al acestei reţele s-a bazat pe importantele parteneriate dezvoltate în ultimii anii, afilierea la alte structuri internaționale, accesul la finanțări europene, precum și coproducțiile cu parteneri locali, regionali, naționali și internaționali.

Teatrul Național „Radu Stanca” va contribui la calendarul de evenimente al Circostrada prin găzduirea diferitelor activități ale rețelei (inclusiv o viitoare reuniune anuală a Circostrada), prin invitarea unor organizaţii membre la Bursa de Spectacole de la Sibiu, prin includerea mai multor artiști din țările est-europene în programul următoarelor ediții ale FITS, dar şi prin acceptarea unor eventuale oferte de parteneriat în dezvoltarea de noi proiecte de cooperare.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News