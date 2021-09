Facturi crescute energie. Ministrul Virgil Popescu, chemat în Parlament

Decizia a fost luată, luni, de Biroul permanent al Camerei, la solicitarea ministrului, care a cerut o reprogramare în data de 27 septembrie, după ce nu a putut fi prezent în plen în 15 septembrie, când a fost invitat iniţial.

'Am rugămintea ca prezenţa mea la 'Ora Guvernului' să fie stabilită în ziua de 27 septembrie. Cu această ocazie le voi prezenta colegilor din Parlament mai multe detalii cu privire la schema de compensare şi, totodată, voi răspunde la toate întrebările care îmi vor fi adresate. (...) Îmi doresc să avem o dezbatere aplicată pentru ca împreună să găsim cele mai bune soluţii pentru români, care sunt afectaţi de costurile mari ale facturilor la energie electrică şi gaze naturale', a scris Popescu în scrisoarea transmisă miercurea trecută.

În 12 septembrie, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor l-a invitat pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, pentru 15 septembrie, la ora 12,00, la 'Ora Guvernului', pe tema facturilor la energie, la solicitarea grupul minorităţilor naţionale.

PSD declanşează o campanie de strângere de semnături pentru plafonarea preţurilor la gaze şi la energie electrică

Partidul Social Democrat va declanşa o campanie de strângere de semnături pentru plafonarea preţurilor la gaze şi la energie electrică, a anunţat, luni, purtătorul de cuvânt al formaţiunii, Radu Oprea.

'Am hotărât împreună cu colegii din Biroul Permanent Naţional să declanşăm o campanie de strângere de semnături pentru plafonarea preţurilor la gaze şi la energie electrică. Vineri am depus iniţiativa noastră în Parlament, cu 157 de semnături, adică toţi parlamentarii membri ai PSD, deputaţi şi senatori.', a spus Radu Oprea.

'Am cerut procedură de urgenţă'

'Aceste dezbateri trebuie să fie extrem de rapide, de aceea am cerut procedură de urgenţă, şi foarte serioase, pentru că este o mare aşteptare. Această campanie de strângere de semnături are rolul de a sensibiliza parlamentarii de la celelalte partide politice, fie că vorbim despre PNL, despre UDMR, despre USR PLUS sau AUR', a declarat Oprea, într-o conferinţă de presă.