PSD declanşează o campanie de strângere de semnături pentru plafonarea preţurilor la gaze şi la energie electrică

'Am hotărât împreună cu colegii din Biroul Permanent Naţional să declanşăm o campanie de strângere de semnături pentru plafonarea preţurilor la gaze şi la energie electrică. Vineri am depus iniţiativa noastră în Parlament, cu 157 de semnături, adică toţi parlamentarii membri ai PSD, deputaţi şi senatori.', a spus Radu Oprea.

'Am cerut procedură de urgenţă'

'Aceste dezbateri trebuie să fie extrem de rapide, de aceea am cerut procedură de urgenţă, şi foarte serioase, pentru că este o mare aşteptare. Această campanie de strângere de semnături are rolul de a sensibiliza parlamentarii de la celelalte partide politice, fie că vorbim despre PNL, despre UDMR, despre USR PLUS sau AUR', a declarat Oprea, într-o conferinţă de presă.

Întâlniri cu IMM-urile

El a adăugat că, miercuri, lideri ai social-democraţilor vor avea o întâlnire cu reprezentanţii celor mai importante organizaţii patronale care reprezintă întreprinderile mici şi mijlocii din România pentru a discuta măsurile care pot fi luate pentru sprijinirea acestora, în contextul în care şi acestea sunt afectate de valul de scumpiri la energie, la gaze.

'Avem o iniţiativă legislativă pregătită şi o vom discuta împreună cu reprezentanţii IMM-urilor, astfel, într-un timp foarte scurt, poate săptămâna aceasta, să depunem şi această iniţiativă în Parlament', a spus Radu Oprea.

Comisie de anchetă în Parlament pentru stabilirea cauzelor creşterii preţurilor la gaze naturale şi energie electrică

Social-democratul a amintit că în Parlament a fost înfiinţată o comisie de anchetă pentru stabilirea cauzelor creşterii preţurilor la gaze naturale şi energie electrică.

'Sunt membru în această comisie, am avut prima şedinţă, regulamentul a fost votat. Săptămâna aceasta vom începe audierile şi cu certitudine din această comisie vom afla lucruri ce perturbă într-adevăr viaţa, astfel încât să putem veni cu propuneri legislative care să consolideze nişte preţuri mai mici pentru cetăţeni şi pentru IMM -uri', a conchis Oprea, potrivit Agerpres.

CITEȘTE ȘI APA îmbuteliată, mai SCUMPĂ cu 20%. Scumpirile la energie, ambalaje şi combustibili, transferate parţial la clienți

CITEȘTE ȘI Câciu, analiză după valul de scumpiri: Aceasta este singura soluţie fezabilă