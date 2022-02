Dumitru Coarnă face acuzații grave. ”Este programată” băgarea României în faliment

Deputatul social democrat Dumitru Coarnă a afirmat, la B1TV, că există riscul ca România să intre în faliment, mai mult, că această ”tragedie” este una programată.

”Dacă mergem pe logica aceasta, cu prețuri majorate ca să încasăm bani mulți pe termen scurt, închidem țara, falimentăm tot. Este programată tragedia, prin inflație și prin dobânzi ridicate scoatem toți banii românilor, toate resursele pe care și le-au pus deoparte”, a declarat Dumitru Coarnă, în direct la B1TV.

Potrivit moderatorului emisiunii ”Se întâmplă acum”, atitudinea pe care a avut-o deputatul Dumitru Coarnă se poate cataloga, cu ușurință, la ”sindicalism politic”, însă, într-un moment de modestie, acesta din urmă a afirmat că nu este ”nici politică, nici sindicalism, ci fix ceea ce trebuie să facem în România. Să știți că m-am pregătit pe subiectul acesta, pentru că suntem într-o criză energetică profundă. Am vorbit cu specialiști, am lucrat o perioadă în domeniu, la începuturile carierei mele, stăpânesc cât de cât, dar să știți că m-am documentat temeinic. (...) Pentru faptul că am spus niște lucruri eu am fost sancționat de PSD. Pentru că am curajul să gândesc singur”, a mai spus Dumitru Coarnă, fost lider de sindicat al polițiștilor.

”Nu doresc să trec la AUR”

Dumitru Coarnă a fost unul dintr social democrații care au votat moțiunea simplă împotriva lui Virgil Popescu, ministrul Energiei. ”Nu doresc să trec la AUR. Este exclus. Este o informație falsă!”, a afirmat Dumitru Coarnă, după ce a fost sancționat de către PSD. ”Am avut îndrăzneala să gândesc singur și acest lucru a deranjat și deranjează. PSD m-a sancționat pentru trei atitudini pe care le-am avut. Am contestat la CCR Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2016, privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal. Contestația a fost admisă de CCR. Prin urmare, ce am făcut este în spiritul și în litera Constituției pe care o voi respecta în continuare”, a subliniat Coarnă. ”În al doilea rând, am votat moțiunea simplă împotriva ministrului Virgil Popescu. De asemenea, m-am abținut la votul de modificare a regulamentului Camerei Deputaților, unde se dorea adăugarea la lege, în aceeași zi, acest fapt nefiind constituțional”, a punctat Coarnă.

Vezi mai mult aici: Coarnă: PSD m-a sancționat. Au crezut că mă vor speria. Nu mă duc la AUR

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News