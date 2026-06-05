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DCNews Stiri Dronă marină a explodat în Portul Constanța. Alertă maximă la Forțele Navale

Dronă marină a explodat în Portul Constanța. Alertă maximă la Forțele Navale

Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 05 Iun 2026
Dronă marină a explodat în Portul Constanța. Alertă maximă în Forțele Navale Sursa Foto: Facebook
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O dronă marină a explodat în Portul Constanța.

O dronă marină a fost găsită vineri dimineață în Portul Constanța, în dana 78 a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), zona fiind imediat izolată de autorități, potrivit România TV.

Accesul în perimetrul afectat a fost blocat, iar zona a fost securizată de forțele de intervenție. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, obiectul de culoare verde, cu antene și posibil de tip dronă maritimă, ar fi fost oprit de barierele antipoluare instalate pe apă.

Sursele citate indică faptul că drona, cu o lungime estimată la 7–8 metri, a avut la bord o încărcătură explozivă, însă proveniența acesteia rămâne necunoscută. Ulterior, apariția ei a dus la intervenția specialiștilor din cadrul Serviciului Român de Informații (SRI) și a reprezentanților Ministerului Apărării Naționale (MApN).

Discrepanțele apar în privința finalului incidentului: unele surse susțin că drona ar fi fost detonată controlat de autorități, în timp ce alte relatări de la Digi24 și România TV indică faptul că aceasta ar fi explodat singură. Deflagrația ar fi fost auzită pe o rază de mai mulți kilometri în municipiul Constanța, amplificând starea de alertă din zonă. Plan roșu de intervenție activat în Portul Constanța. Mai multe persoane au fost evacuate și nu există victime. 

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