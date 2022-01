Djokovic, făcut în toate felurile de doi jurnalişti australieni: Un mincinos cretin / Un idiot, cred că o să scape cu totul

„Oricum priveşti, Novak Djokovici este un mincinos cretin. Este regretabil că toată lumea a fost alături de el. Nici nu cred că a fost pozitiv la coronavirus. Nu cred că acel test e adevărat”, a afirmat Rebecca Maddern. Prezentatoarea credea că a fost încheiată transmisiunea, dar camera încă mergea, scrie Adevărul.

Rebecca a fost completată de colegul ei, Mike Amor: „Djokovici este un idiot. Ne spune rahaturi, scuze de rahat şi minciuni de rahat. Cred că o să scape cu totul”.

Should @Channel7 reporters behave like this? #LetNovakPlay #istandwithnovak #IStandWithDjokovic #AustraliaHasFallen What do you think @OzraeliAvi pic.twitter.com/VNNm7x5ZXJ

Acuzele au plecat de la faptul că avocaţii lui Djokovic au depus acte conform cărora sârbul ar fi fost confirmat pozitiv cu COVID-19 pe 16 decembrie, iar din acest motiv el ar putea juca la Australian Open fără să fie vaccinat. Cu toate astea, Djokovic a fost fotografiat la mai multe evenimente în zilele următoare, unul chiar pe 17 decembrie. VEZI MAI MULTE AICI

Ben Rothenberg, un reputat jurnalist sportiv, a postat pe reţelele de socializare rezultatul pozitiv al lui Novak Djokovic, scrie AS.ro. Doar că jurnalistul a verificat şi codul QR de pe testul sârbului, şi a descoperit ceva ciudat. "Când scanezi QR-ul de pe testul din 16 decembrie, te duce spre un site unde rezultatul este NEGATIV, nu pozitiv", a scris Rothenberg luni pe Twitter. Ulterior, acesta a revenit şi a spus că "am încercat din nou şi acum e POZITIV. Cine se joacă cu site-ul?".

And now I *just* tried it again and it says the opposite thing for the same test: positive.



Who is messing with this website? pic.twitter.com/HRiJYMX5QO