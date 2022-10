Darren Cahill, mesaj pentru Simona Halep. Cei doi au întrerupt colaborarea în urmă cu un an 

Chiar dacă nu mai lucrez cu Simona, vreau să vorbesc despre persoana pe care o cunosc şi cu care am lucrat timp de şase ani. În primul rând, şi cel mai important, nu există NICIO şansă ca Simona să ia în cunoştinţă de cauză sau intenţionat orice substanţă de pe lista interzisă. Niciuna. Zero, a subliniat Cahill în mesajul său.



Ea este o sportivă care se stresează în legătură cu orice îi este prescris de către profesioniştii în medicină (ceea ce s-a înmplat rar) sau în legătură cu orice supliment (alimentar) pe care l-a folosit sau s-a gândit să-l folosească. Simona a folosit mereu cuvintele 'te rog verifică de două ori, de trei ori pentru a fi siguri că este legal, sigur şi permis. Dacă nu eşti sigur, nu îl iau', a mai afirmat antrenorul australian.

"Credem în programul de testare"





Cahill a subliniat că atât el, cât şi Halep cred în programul de testare al ITIA (Agenţia Pentru Integritatea Tenisului) şi a menţionat că de multe ori a discutat despre numărul de dăţi în care a fost testată, în turnee şi inopinat.



A făcut-o fără să se plângă, cu asigurarea că şi alţi sportivi au fost testaţi la fel de des. Să joace contra unor sportivi curaţi era important pentru ea. Este important pentru fiecare şi chiar dacă sistemul nu este perfect, el funcţionează. Integritatea Simonei este fără de pată, îşi respectă colegii, iubeşte jocul de tenis şi se află mereu cu picioarele pe pământ, fiind o campioană umilă şi abordabilă, a explicat Cahill.



Am stat cu mândrie şi am admirat persoana care maturizat, urmărind compasiunea pe care a arătat-o altora. Nu vorbesc despre lucrurile pe care lumea tenisului le poate vedea, vorbesc despre bunătatea şi grija pe care foarte puţini sunt norocoşi să le experimenteze, genul de acţiuni care se fac din dragoste şi nu pentru publicitate, a dezvăluit Cahill.



Sincer, aceasta a fost cea mai mare putere, dar şi cea mai mare slăbiciune a ei. Deseori râdeam despre faptul că nu poate juca un rol şi nu poate spune nici cea mai mică minciună. Puneţi-i o întrebare într-o conferinţă de presă şi ea va da un răspuns sincer. Starea ei de spirit este la vedere pentru toată lumea, fie că este bună sau rea. Asta e Simo. Ceea ce vezi este ceea ce primeşti. Şi-a construit o carieră şi o moştenire uimitoare făcând lucrurile pe calea cea grea, pe calea corectă, a adăugat fostul antrenor al Simonei Halep.



Procesul care va urma va dezvălui răspunsuri la multe întrebări. Cum a spus Simona, cel mai dificil meci al vieţii sale începe acum. Cred în ea. În totdeauna am crezut în ea şi sincer pot spune că niciodată nu am avut mai multă încredere în ea ca acum în această problemă. Sunt alături de Simo, a concluzionat Cahill.

Halep a făcut singură anunțul rezultatului pozitiv la testul antidoping





Cea mai bună jucătoare română de tenis, Simona Halep, a anunţat, vineri, pe Instagram, că a fost testată pozitiv la un control antidoping, la substanţa roxadustat.



Astăzi începe cel mai dificil meci din viaţa mea: o luptă pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv pentru o substanţă numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică, lucru care a venit ca cel mai mare şoc al vieţii mele, a scris Halep, fost lider mondial, în reţeaua de socializare amintită.



În toată cariera mea, ideea de a trişa nu mi-a trecut nici măcar o dată prin minte şi este total împotriva valorilor cu care am fost educată. În faţa unei situaţii aşa de nedrepte, mă simt confuză şi trădată. Voi lupta până la sfârşit pentru a dovedi că nu am luat conştient substanţa interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală, a mai spus Halep.



Simona Halep, câştigătoarea a două titluri de Mare Şlem, la Roland Garros (2018) şi Wimbledon (2019), a subliniat că în acest caz nu este vorba de titluri şi bani, ci de onoarea sa: Nu este vorba de titluri sau bani. Este despre onoare şi despre iubirea pe care am dobândit-o pentru jocul de tenis în ultimii 25 de ani.

Simona Halep, suspendată provizoriu





Simona Halep, o jucătoare română de tenis de 31 de ani, a fost suspendată provizoriu conform articolului 7.12.1 din Programul Antidoping din Tenis (TADP), a anunţat, vineri, Agenţia Pentru Integritatea Tenisului (ITIA), citată de Reuters.



Proba a fost împărţită în două şi analiza ulterioară a conţinut FG-4592 (Roxadustat), care este pe lista 2022 a substanţelor interzise a Agenţiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA), a menţionat ITIA, precizând prezenţa substanţei a fost confirmată la contraexpertiză.



Halep, care ocupă în prezent locul 9 în clasamentul mondial, a fost testată pozitiv la US Open, potrivit APA, românca fiind învinsă în primul tur la New York de ucraineanca Daria Snigur, cu 6-2, 0-6, 6-4, conform Agerpres.

