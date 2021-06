Dansatoare de 106 ani. Nu folosește cuvântul „bătrân” sau „vârstă”

La vârsta de 106 ani, Eileen Kramer este un artist mai productiv ca oricând în viața sa ce depășește un secol. Eileen scrie câte o poveste pe zi la facilitatea pentru persoane vârstnice în care este rezident, a publicat mai multe cărți și a intrat în cea mai prestigioasă competiție de pictură din Australia.

După mai multe decade petrecute peste granițele țării natale, Kramer s-a reîntors în Sydney. De atunci a colaborat cu mai mulți artiști pentru a-și ilustra pasiunea de o viață și talentul nativ: dansul. Kramer încă dansează, chiar și la 106 ani, cu mișcări grațioase și dramatice, folosindu-și cel mai mult partea superioară a corpului.

Două cuvinte inexistente: vârstă și bătrân

„De când m-am întors la Sydney, am fost atât de ocupată. Am avut 3 spectacole mari de dans la NIDA și alte teatre independente. Am participat la 2 festivaluri de dans din Adelaide și Brisbane. Am jucat într-un film, am avut mici reprezentații, am scris 3 cărți, iar azi am o zi liberă și vorbesc cu voi”, a declarat Eileen Kramer pentru BBC.

Cel mai des, Eileen este întrebată de unde vine toată energia de care debordează și care este secretul mișcărilor ei. Aceasta spune că a scos din vocabularul ei cuvintele „bătrân” și „în vârstă” și ceartă pe oricine le folosește în prezența ei.

„Eu spun așa: nu sunt bătrână, am fost prin preajmă ceva mai mult timp și am învățat niște lucruri în plus. Nu înțeleg de ce oamenii spun că ar trebui să te simți atunci când îmbătrânești. Atitudinea mea în ceea ce privește creativitatea este aceeași ca atunci când eram copil”, a mai spus Eileen.

Arborele de cauciuc din golf

Kramer a susținut o campanie de strângere de fonduri prin care și-a finanțat câteva creații coreografice inspirate din propria sa viață. Era la jumătatea procesului de creație a unui nou clip video în care dansează atunci când pandemia a lovit și i-a amânat planurile, însă nu pentru mult timp.

„Nu am putut merge la locația unde filmam, așa că am scris o carte. Este inspirată din procesul de creație a ultimului film”, a spus Kramer.

Coreografia era inspirată de un arbore de cauciuc situat în golful Moreton, iar ambianța faunei și florei din jur este ceea ce a chemat-o pe Eileen înapoi în Sydney.