Cum construiești un portofoliu de acțiuni care rezistă corecțiilor de piață?

Perioadele de scădere pot pune la încercare inclusiv strategiile investitorilor cu experiență, mai ales atunci când mai multe companii din portofoliu pierd simultan din valoare. În astfel de momente, contează cât capital ai alocat fiecărei investiții, ce riscuri ți-ai asumat și cât de bine ai analizat companiile înainte de cumpărare. Citește mai departe și află ce măsuri te pot ajuta să gestionezi mai bine aceste perioade.

Selectează companiile după criterii bine definite

Rezistența portofoliului începe cu acțiunile pe care le incluzi în el. Companiile cu rezultate financiare bune, datorii gestionabile, fluxuri de numerar sănătoase și avantaje competitive pot avea resurse mai bune pentru a traversa perioadele economice dificile. Contează însă și prețul plătit, deoarece o evaluare foarte ridicată poate expune acțiunea la scăderi importante atunci când așteptările investitorilor se modifică.

Procesul de selecție ar trebui să țină cont și de performanța acțiunilor în raport cu piața, de evoluția volumelor și de perspectivele companiilor. Dacă vrei să aprofundezi modul în care selectezi investițiile și construiești un portofoliu de actiuni, poți studia metodele și strategiile prezentate în cursurile dedicate acestui subiect.

Analizează riscurile înainte să adaugi o companie în portofoliu

O companie poate avea rezultate financiare foarte bune și, în același timp, să fie expusă unor riscuri importante. Dependența de un singur produs, concentrarea veniturilor într-o anumită regiune sau datoriile ridicate pot deveni probleme atunci când se schimbă condițiile economice. Evaluarea acestor detalii te ajută să înțelegi ce s-ar putea întâmpla cu investiția într-un context mai dificil.

Pentru documentarea companiilor și compararea indicatorilor financiari, poți folosi un instrument de analiza precum EquiPicker, care include funcționalități pentru analiza acțiunilor și construcția portofoliilor. Informațiile obținute pot completa propriile criterii de selecție și te pot ajuta să studiezi mai eficient companiile care te interesează.

Diversifică portofoliul și între sectoare economice

Dacă majoritatea capitalului este investită în companii de tehnologie, o corecție puternică a sectorului poate afecta simultan o parte importantă din portofoliu. Chiar dacă deții zece sau cincisprezece acțiuni, concentrarea într-o singură industrie poate menține riscul la un nivel ridicat.

Distribuirea investițiilor între sectoare precum sănătate, energie, industrie, servicii financiare sau bunuri de consum poate reduce dependența de evoluția unei singure industrii. Totuși, în perioadele de panică bursieră, corelațiile dintre acțiuni pot crește, iar diversificarea nu elimină riscul unor scăderi simultane.

Stabilește cât capital aloci fiecărei companii

Ponderea unei acțiuni influențează direct impactul pe care îl poate avea asupra portofoliului. Dacă investești 30% din capital într-o companie, iar prețul acesteia scade cu 40%, pierderea contribuie cu 12 puncte procentuale la randamentul total al portofoliului, presupunând că restul investițiilor rămân neschimbate.

Din acest motiv, alocarea capitalului merită tratată cu aceeași atenție ca selecția acțiunilor. Poți stabili limite pentru fiecare poziție și pentru expunerea totală pe o industrie, în funcție de riscul acceptat și de strategia urmărită. Astfel, evoluția nefavorabilă a unei companii are un impact mai controlat asupra întregului portofoliu.

Păstrează o rezervă de lichidități potrivită strategiei

Disponibilitatea capitalului poate conta în perioadele de corecție, când anumite companii ajung la evaluări mai atractive. O rezervă de lichidități destinată investițiilor îți permite să analizezi oportunitățile apărute fără să fii obligat să vinzi alte poziții pentru a face rost de bani.

Proporția păstrată în numerar depinde de strategia ta, de condițiile pieței și de oportunitățile pe care le urmărești. Trebuie luat în calcul și costul de oportunitate, deoarece sumele neinvestite nu participă la eventualele creșteri ale bursei. Rezerva pentru investiții ar trebui, de asemenea, separată de fondul de urgență destinat cheltuielilor personale.

Pe termen lung, contează să ai criterii pentru selecția acțiunilor, limite de expunere și reguli pentru administrarea portofoliului. O strategie pe care o poți urma inclusiv în perioadele dificile îți permite să iei decizii argumentate și să păstrezi investițiile în acord cu obiectivele tale financiare.