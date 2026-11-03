Americanii care pot înclina balanța puterii la alegerile de la jumătatea mandatului lui Donald Trump

O americancă cu un steag al SUA și un afiș cu „Du-te și votează” în mână. Sursa foto: Agerpres

Președintele Donald Trump se află în fața unui test major, marți, odată cu organizarea alegerilor electorale pentru Congres.

Latino-americanii din Statele Unite sunt decisivi în a stabili controlul asupra Camerei Reprezentanţilor la alegerile din 3 noiembrie de la jumătatea mandatului, întrucât constituie cel mai mare bloc de alegători indecişi - fără o loialitate fixă faţă de niciun partid - în peste 20 de districte-cheie, potrivit organizaţiilor civile, relatează EFE.

Unde pot influența rezultatele latino-americanii

Cu peste 39 de milioane de potenţiali alegători, această comunitate va influenţa rezultatele în peste 10 districte competitive în Texas, California, Colorado, Florida, Arizona, Nevada, New Jersey, New York, New Mexico şi Pennsylvania, potrivit unei analize realizate de Coaliţia Americană de Afaceri pentru Imigrare (ABIC).

În plus, latino-americanii vor fi votanţi-cheie în statele cu o comunitate latino-americană importantă şi curse strânse pentru Senat, începând cu Texas, unde republicanul Ken Paxton îl înfruntă pe democratul James Talarico, şi terminând cu Georgia şi Carolina de Nord. Aceste alegeri vor reînnoi o treime din locurile din Senat, iar controlul camerei este, de asemenea, în joc.

Latino-americanii „sunt în prezent cel mai important grup de alegători oscilanţi” din ţară şi, deşi preşedintele Donald Trump a câştigat aproape jumătate din voturile lor la alegerile din 2024 - un record pentru un republican - 61% dintre ei spun acum că îi vor susţine pe democraţi, potrivit unui sondaj New York Times publicat săptămâna trecută.

În 20 de districte, componenţa Camerei Reprezentanţilor va fi hotărâtă de latino-americani.

Printre districtele-cheie cu alegători latino-americani se numără Districtul 15 din Texas, unde democratul Bobby Pulido o contestă pe actuala membră a Congresului, Monica de la Cruz, şi Districtul 27 din Florida, unde reprezentanta republicană Maria Elvira Salazar a atras atenţia americanilor pentru că a pus sub semnul întrebării politicile excesive de imigrare ale lui Trump.

Alte curse importante pentru Camera Reprezentanţilor includ Districtul 22 din California, Districtul 8 din Colorado şi alte districte de-a lungul graniţei cu Mexicul, a declarat pentru EFE Erica Bernal-Martinez, directoarea Asociaţiei Naţionale a Funcţionarilor Latino Aleşi şi Numiţi (NALEO).

Latino-americanii reprezintă 15% din cetăţenii cu drept de vot din Statele Unite, dar „ei sunt al doilea cel mai mare electorat din ţară” şi există zone în Texas, Florida şi California unde sunt majoritari, şi tocmai din acest motiv votul lor este crucial, a declarat pentru EFE Yadira Sanchez, directoarea organizaţiei Poder Latinx.

„Adevăratul” vot nehotărât

Populaţia hispanică este una dintre populaţiile cu cea mai rapidă creştere din Statele Unite, cu 68 de milioane de latino-americani în 2024, aproape dublu faţă de cei 35,3 milioane recenzaţi în 2000, ceea ce reprezintă mai mult de jumătate din creşterea populaţiei ţării în acea perioadă, potrivit Centrului de Cercetare Pew.

Importanţa acestui bloc de votanţi creşte deoarece, „ca electorat, latino-americanii continuă să crească” şi deoarece „ultimele alegeri au arătat că reprezintă un adevărat vot oscilant”, nu automat loiali democraţilor sau republicanilor, a explicat Bernal-Martinez.

„Este un vot care acordă atenţie candidaţilor, un vot care este atent la problemele dezbătute şi, de asemenea, un vot dispus să schimbe preferinţele dacă simte că anumiţi candidaţi şi partidele nu îşi îndeplinesc promisiunile faţă de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră”, a argumentat Sanchez.

„Votul spăşit”

Sondajele şi opiniile în rândul latino-americanilor arată că „există un regret considerabil în rândul celor care au votat pentru preşedintele” Trump, a declarat - într-un interviu acordat EFE - Franco Caliz-Aguilar, director executiv al Community Change Voters, o organizaţie care identifică, de asemenea, peste 20 de districte-cheie cu alegători hispanici.

Aceşti alegători se numără printre „comunităţile cele mai presate de politicile Administraţiei şi Congresului” şi „simt că sunt atacaţi” din cauza deportărilor şi a inflaţiei. Datele preliminare privind votul arată că vor participa mult mai mulţi decât la alte alegeri, a indicat Caliz-Aguilar.

„Latino-americanii se află într-o poziţie în care trebuie să iasă la vot şi cred că acesta este motivul pentru care apar aceste cifre, care ne-au surprins într-o oarecare măsură - atât de multă motivaţie atât de devreme în aceste alegeri”, a remarcat el. „Este o oportunitate pentru această comunitate de a spune 'destul' politicilor care nu îi ajută”, a adăugat el.

„46,8% dintre hispanici spun că situaţia lor financiară s-a înrăutăţit în ultimul an, iar 35% dintre ei menţionează inflaţia drept cea mai importantă problemă, urmaţi de 12,2% care menţionează ocuparea forţei de muncă, salariile şi economia, a dezvăluit marţi un sondaj realizat de Florida International University (FIU) şi YouGov, potrivit Agerpres.