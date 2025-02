Călin Georgescu a făcut salutul nazist la ieșirea de la Parchetul General.

Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar după audierea sa la Parchetul General. La ieșirea din instituție, acesta a salutat mulțimea ridicând mâna, un gest care a fost interpretat de unii drept un salut nazist. Momentul a stârnit reacții puternice în spațiul public.

Gestul lui Călin Georgescu vine în contextul unor acuzații grave, printre care instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale și susținerea unor organizații extremiste. Rămâne de văzut dacă gestul său va atrage consecințe legale.

Obligații prin controlul judiciar:



1. să nu părăsească țara

2. să informeze cu privire la schimbarea locuinței

3. să nu creeze/utilizeze conturi pe platformele sociale online pe care să posteze conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist, xenofob etc.

4. să se prezinte la organul de poliție desemnat de IPJ Ilfov, care va stabili programul de supraveghere

5. să se prezinte la organul de urmărire penală și la judecătorul de drepturi și libertăți, la judecătorul de cameră preliminară ori de câte ori este chemat

6. să nu dețină și să nu poarte armă

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost pus sub control judiciar de procurorii de la Parchetul General pe o perioadă de 60 de zile.





Călin Georgescu este urmărit penal pentru săvârșirea a șase infracțiuni: instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată; comunicarea de informații false; fals în declarații în formă continuată; inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup; promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe; inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizații.



Miercuri dimineața, anchetatorii au efectuat 47 de percheziții pe raza județelor Sibiu, Mureș, Timiș, Ilfov și Cluj, într-un dosar legat de finanțarea campaniei electorale, constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, precum și promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid.

