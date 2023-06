Bursă de spectacole, în Sibiu. Ultimele zile de înscriere la cel mai important eveniment asociat FITS

Ediția din 2023 a Bursei de spectacole din Sibiu are loc între 26-29 iunie. Eveniment asociat FITS, cu o traditie de peste un sfert de secol, bursa este cadrul cel mai potrivit de întâlnire a cererii și ofertei în domeniul artei spectacolelor, dar și pentru aflarea celor mai recente tendințe în domeniu. Înscrierile la ediția din acest an se încheie sâmbăta, 10 iunie.

„Bursa de Spectacole de la Sibiu este un eveniment esențial pentru arhitectura FITS și pentru tot ce înseamnă artele spectacolului în ziua de astăzi. Este o oportunitate unică și de neratat pentru oricine activează în acest domeniu: manageri culturali, organizatori și comunicatori de evenimente, agenții de impresariat artistic, ONG-uri, instituții de stat, companii independente – nimeni n-ar trebui să lipsească dacă nu vrea să rateze întâlniri și colaborări decisive pentru viitorul în această industrie. Reușim, an de an, să aducem nume uriașe pentru ateliere și întâlniri, cu eforturi pe măsură pentru a păstra un preț mai mult decât accesibil: ca manager cultural cunosc foarte bine tot ce înseamnă costuri și bugete, însă cred cu tărie că networking­-ul este extrem de important. Abia aștept aceste întâlniri care sunt, în egală măsură, inspiraționale dar și extrem de la obiect, pentru că dau naștere la proiecte și colaborări foarte concrete”, spune Constantin Chiriac, Președinte FITS și Director General TNRS.Bursa de Spectacole de la Sibiu este cel mai amplu, dar și cel mai prestigios eveniment de acest tip din regiune și atrage, în fiecare an, participanți din toată lumea, reprezentativi pentru industrie. Cele două pachete pentru participanți au prețul de 370 de lei, pentru pachetul Basic, respectiv 620 de lei pentru pachetul Complet.

Ambele pachete includ acces la toate evenimentele, promovare în programul și pe site-ul Bursei, acces la Speed Networking și baza de date cu participanți, ghid personal și acces la Clubul FITS.



Programul din acest an al Bursei de Spectacole de la Sibiu include mese rotunde și dezbateri, prezentări, Speed Networking, Call for Projects, un spațiu expozițional, dar și celelalte două mari evenimente speciale: Conversații Culturale (cu acces liber pentru public) și seria de MasterClass-uri „Întâlniri cu mari coregrafi”.

În fiecare vară, pitoreasca cetate Sibiu din România se transformă într-un centru vibrant al spectacolelor de teatru, al expresiei creative și al schimbului cultural în cadrul Festivalului de Teatru Sibiu. Acest eveniment de prestigiu internațional a devenit o tradiție în calendarul teatral mondial, atrăgând artiști, actori și spectatori din toate colțurile lumii. Cu o istorie bogată, un program divers și locații impresionante, Festivalul de Teatru Sibiu reprezintă un eveniment de neratat.

”Miracol”-tema anului 2023

Festivalul de Teatru Sibiu (FITS) a fost fondat în anul 1993 și a devenit rapid unul dintre cele mai importante evenimente teatrale din Europa de Est. Inițiat de către Constantin Chiriac, directorul Teatrului Național "Radu Stanca" din Sibiu, festivalul și-a propus să promoveze arta teatrală și să consolideze relațiile culturale internaționale. De-a lungul anilor, a reușit să câștige recunoaștere și prestigiu pe scena mondială, devenind un punct de reper pentru industria teatrală.

Ediția aniversară din 2023, cu tema ”MIRACOL”, oferă un program bogat și divers, în care sunt incluse atât producții de teatru clasice, cât și spectacole contemporane și experimentale. De asemenea, sunt prezente și alte forme de expresie artistică, precum dansul, muzica și performance-ul. Atelierele și conferințele sunt de asemenea parte integrantă a festivalului, oferind oportunități de învățare și dezbateri cultural. Unul dintre aspectele remarcabile ale Festivalului de Teatru Sibiu este alegerea locațiilor spectacolelor. Evenimentele au loc în mai multe spații în aer liber, în corturi special amenajate sau în teatre și săli de spectacol. Cea mai renumită locație este Piața Mare, care devine un imens teatru în aer liber, unde mii de spectatori se adună pentru a urmări spectacolele fascinante. De asemenea, cetatea medievală a Sibiului oferă un cadru pitoresc și unic, care contribuie la atmosfera specială a festivalului.

Printre marile structuri prezente la această ediție se află: APAM (Australian Performing Arts Market), Jodhpur RIFF (Festival independent de muzică sub patronajul UNESCO), International Show Parade, Mittelfest, The Kennedy Center, agenția IMG Artists, Théâtre National de Bretagne, Flamenco Agency, Leeds Beckett University, National Theatre Brno și multe altele.













Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News