Badosa a izbucnit în râs când a fost întrebată de meciul cu Halep

Simona Halep și Paula Badosa se vor înfrunta în premieră în circuitul WTA.

Întrebată de jurnaliști cum se simte să pășească pe teren împotriva Simonei Halep din postura de favorită, Paula Badosa a izbucnit în râs: „Voi credeți că eu sunt favorită? Pf!”

„Vreau să joc împotriva unor jucătoare precum Simona, dar mi-ar fi plăcut să o fac mai târziu, nu în turul secund. Întotdeauna am considerat-o un exemplu, va fi o adevărată provocare. (...) Va trebui să dau totul, pentru că sigur mă va duce la limită”, a spus sportiva.

Simona Halep a vorbit despre schimbările aduse de Patrick Mouratoglou în stilul ei de joc. Românca vrea să joace mai agresiv.

„Simt că pot că relaționez foarte bine cu Patrick, are suficientă putere pentru a mă conduce și aveam nevoie de o persoană care să mă îndrume. Nimeni nu se poate compara cu Serena (n.r. Serena Williams) și nu voi face asta. Patrick știe că sunt o persoană diferită, am un stil de joc diferit, am o structură diferită. Ne concentrăm doar asupra lucrurilor pe care trebuie să le facem pentru a putea deveni cea mai bună versiune a mea. Știu că trebuie să fiu mai agresivă, pentru că tenisul s-a schimbat, din punctul meu de vedere, jucătoarele lovesc mingea cu putere. Anumite jucătoare mă depășeau în momentul în care stăteam departe de linia de baseline. Nu aveam suficientă putere pentru a putea replica. Prin urmare, eram învinsă de puterea pură. Acum, fiind mai agresivă, cred că șansele mele au crescut. Împreună am decis această strategie, am încredere totală în Patrick. Anterior, nu am avut încredere în mine că pot să aplic această strategie în fiecare meci. După ce m-am pregătit timp de o lună la academie, acum este o abordare mai naturală pentru mine. Evident, mai am nevoie de timp, nu voi aplica această tactică în toate meciurile. Dar aceasta este noua abordare", a spus Simona Halep, într-un interviu pentru site-ul WTA.

Recent, Simon Halep a spus că accidentarea din 2021, care a împiedicat-o să joace la Roland-Garros, Wimbledon și Jocurile Olimpice, i-a zdruncinat încrederea.

