"Aveți mare grijă în Barcelona!". Un turist român avertizează: Este dezastru acum

"Aveți mare grijă în Barcelona, prieteni! Am constatat că este dezastru acum. Am terminat cu acest oraș european, sunt hoți ca în Evul Mediu și nu glumesc. Fură prin smulgere lănțișoare, ceasuri și brățări. Acţionează în doi și fug. Urmăresc în special persoane peste 60 de ani și care sunt încălţate cu papuci. Fug cu prada și nu poți să-i urmărești mult timp. Este dezastru! Am ajutat o persoană, dar nu dau detalii.

Azi am făcut pe poliţistul 30 de minute și i-am depistat. Au fugit când i-am abordat. De fapt, la o întrebare - "Furați?" - s-au uitat ciudat, au grăbit pasul și au dat alarma pe strada lor. Ei sunt cazați în zona Rambla, pe străzișoare, și își permit să facă legea. Poliţia, sincer, e depășită. Lăsaţi brățări, lănțișoare, carduri și pașapoartele în camerele de hotel! Luaţi cash cât este necesar", a povestit un turist român pe un grup de Facebook dedicat călătoriilor.

"Nu sunt români"

"Cetățenii Barcelonei sătui de acest fenomen, că și ei sunt furați de acești tâlhari, fac echipe și doar avertizează să plece din zonă. Sincer, îmi pare rău de acest oraș superb. Minim 30 tâlharii pe zi raportate sau nu. Şi nu sunt români. Este un oraș depășit, sincer, de rata criminogenă. Păcat de poporul menționat, dar semeni de-ai lor, care au ocupat străzi din Barcelona și în special zona Rambla, își fac de cap. (...) Este dezastru total să vedeți cum semenii sunt tâlhăriți în plină stradă și au tupeu și pe timp de zi! Asta am constatat, asta am zis", a mai spus bărbatul.

Citește și:

S-au scumpit biletele de avion. Cât au plătit, în medie, turiştii în perioada vacanţei

Preţul mediu al unui bilet de avion dus-întors în perioada vacanţei a fost de 212 de euro, în creştere cu 15% faţă de vacanţa de anul trecut, reiese dintr-o analiză de piaţă întocmită de agenţia de turism online.



"În perioada vacanţelor din acest an, un număr mare de români au reînceput să călătorească, compensând astfel pentru perioada din timpul pandemiei. Cei mai mulţi dintre turiştii români au mers în vacanţă în cuplu, petrecând în medie opt zile în afara ţării. În perioada vacanţei, preţul mediu al unui bilet de avion dus-întors a fost de 212 de euro, în creştere cu 15% faţă de vacanţa de anul trecut. Perioada dintre cumpărarea biletelor de avion şi data călătoriei a fost de aproximativ 39 de zile faţă de 29 de zile anul trecut", arată cercetarea, conform Agerpres.

94% dintre români au planuri de vacanţă pentru acest an

În vacanţa din acest an, românii au decis să recupereze când vine vorba de călătorii, căutând şi rezervând în mod activ excursii în ţările mediteraneene.



Potrivit unui sondaj realizat de compania de cercetare GfK la comanda eSky.ro, nu mai puţin de 94% dintre români au declarat că au planuri de vacanţă pentru acest an, iar dintre aceştia 86% au în plan o vacanţă în străinătate. Interesul crescut pentru călătorii se reflectă şi în numărul de rezervări pe eSky.ro - în perioada iunie-august a acestui an acesta a crescut cu 23% faţă de vacanţele de anul trecut.



Reprezentanţii companiei subliniază că Italia s-a clasat în mod tradiţional pe primul loc în clasamentul eSky.ro al celor mai populare destinaţii în iunie-august 2022. Românii au ales cel mai des Roma, Milano, Veneţia, Napoli şi Bologna.



Următoarea în clasament a fost Spania cu oraşele Barcelona, Madrid şi Valencia. Grecia a ocupat locul 3 în clasamentul celor mai populare destinaţii, cele mai căutate oraşe fiind Atena, Corfu şi Salonic. Următoarele în clasament au fost Turcia, Cipru şi Portugalia. Citește mai departe>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News