Au început lucrările la noul hotel de gheață de la Bâlea Lac / foto

Pentru că la Bâlea Lac este iarnă adevărată, stratul de zăpadă e generos iar în ultimele nopţi temperaturile au coborât cu mult sub zero grade Celsius, responsabilii Proiectului de Marketing Turistic „Hotel of Ice Bâlea Lac” au hotărât că e momentul potrivit pentru a da startul lucrărilor de edificare a celui de-a şaisprezecelea Hotel de Gheaţă.

În noaptea de luni spre marţi (28 – 29 noiembrie), echipa de muncitori s-a mobilizat exemplar şi a fixat primele cofraje, reuşind ridicarea celor dintâi pereţi ai Hotelului de Gheaţă 2022 – 2023, scrie Ora de Sibiu.

Activitatea continuă şi zilele următoare, este pregătit terenul pentru extragerea primelor „cărămizi” de gheaţă din calota lacului Bâlea, iar în funcţie de evoluţia lucrărilor şi evoluţia condiţiilor meteorologice, nu peste foarte multe zile, este programat debutul lucrărilor interioare (decorul camerelor, „mobilier” specific, amplasarea instalaţiei electrice etc).

Dacă nu vor apărea situaţii excepţionale, noul Hotel de Gheaţă de la Bâlea Lac va fi deschis pentru vizitatori şi va avea primii oaspeţi în Ajunul Crăciunului. Tema Proiectului de Marketing Turistic „Hotel of Ice Bâlea Lac” din acest an este „Europa”, iar vizitatorii obiectivului, unic în partea de sud – est a continentului, vor putea admira camerele Londra, Berlin, Paris, Amsterdam etc, ce vor fi decorate cu diverse elemente de gheaţă,simboluri din fiecare capitală.

Pe lângă camerele ce vor putea fi vizitate şi vor găzdui temerarii deschişi la experienţe inedite, Hotelul de Gheaţă va dispune de un restaurant şi un bar, unde produsele/preparatele vor fi servite în pahare sau pe platouri de gheaţă. La fel cum s-a întâmplat în sezoanele anterioare, ineditul hotel ce se construieşte în căldarea glaciară de la Bâlea Lac a fost deja ales ca destinaţie de vacanţă de câteva zeci de turişti români şi peste 500 de turisti străini. Şi în această iarnă, cei mai mulţi turişti ce doresc să se cazeze şi să trăiască experienţe extraordinare la hotelul din „Tărâmul de Cleştar” al Masivului Făgăraş vor fi englezi, care ajung în ţara noastră prin intermediul agenţiei Untravelled Paths din Londra, societate specializată pe turismul de aventură, un partener vechi al Hotelului de Gheaţă Bâlea Lac. Prin Untravelled Paths , in sensul cuvantului “Poteci Nebatute” se fac rezervari din multe tari ale Uniunii Europene, Orientul Mijlociu dar si din America si Asia.

Cele mai cautate pachete sunt cu aterizare la Bucuresti via Sinaia – Castelul Peles, Brasov, Castelul Bran, Hotelul de Gheata si inapoi spre Bucuresti cu oprire la Sibiu; aterizare la Cluj-Napoca via Sibiu, Palatul Brukenthal Avrig, Hotelul de Gheata si inapoi spre Cluj cu oprire la Avrig si Sibiu; de asemenea sunt cautate pachete de scurta durata cu aterizare la Sibiu via Palatul Brukenthal, Hotelul de Gheata si inapoi la aeroportul din Sibiu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News