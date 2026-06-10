Atacuri cu mașini-capcană în Moscova. Anchetatorii ruşi au făcut primele arestări

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Anchetatorii ruşi au anunţat că au făcut primele arestări după atacurile cu mașini-capcană din Moscova.

Anchetatorii ruşi au anunţat miercuri că au arestat cel puţin doi suspecţi care s-ar afla în spatele unui atac cu maşină-capcană la Moscova. Serviciile de securitate susțin că adolescenţii reţinuţi au fost convinşi să amplaseze bombe, relatează Agerpres, citând Reuters.

Potrivit sursei citate, existat două bombe amplasate în maşini care au explodat marţi la Moscova, una dimineaţă în estul Moscovei şi una în sud-vestul Moscovei.

Comitetul rus de anchetă a anunţat că un dosar penal a fost deschis în legătură cu bomba din sud-vestul Moscovei, care a vizat un angajat al unei firme ştiinţifice. Este neclar însă cum a fost detonat acel dispozitiv.

Anchetatorii ruși susțin că unei adolescente i s-a spus de către persoane neidentificate să ridice o bombă, pe care a înmânat-o apoi unui adolescent care a plasat-o pe maşină, împreună cu un dispozitiv de urmărire prin GPS.

Detalii despre atacul cu bombă din estul Moscovei

Într-un atac separat cu bombă în estul Moscovei, un şofer a fost ucis, potrivit ziarului Kommersant. Autoritățile nu au precizat cine este victima, dar unele media ruse au dezvăluit că ar fi vorba despre un înalt responsabil din Ministerul rus al Apărării, în timp ce pe conturi ruseşti de Telegram s-au făcut speculaţii în primele ore după acest incident cu privire la gradul său militar, neştiindu-se clar dacă era general sau colonel.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a declarat că a existat o explozie, dar că detaliile nu pot fi făcute publice întrucât este o investigaţie în curs.

"Bineînţeles, este o chestiune care ţine de serviciile speciale", a adăugat el.

Deocamdată e neclar dacă a fost efectuată vreo arestare în legătură cu cea de a doua bombă.

Totodată, precizăm că ieri, 9 iunie, se vorbea despre despre trei incidente cu posibile mașini-capcană în regiunea Moscovei, soldate cu evacuări, intervenții de securitate și cel puțin un deces raportat, potrivit presei internaționale. Primul incident se spunea că a avut loc în districtul Solnțevo, în vestul Moscovei, al doilea - în districtul Konkovo, situat în sud-vestul Moscovei, iar al treilea - în cartierul Aviatorov din Balașiha, regiunea Moscova.